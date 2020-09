PM: PlayStation 5 Release im November: PS5 Digital Edition und PS5 mit Ultra HD Blu-ray Disc Drive (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das ist wahrlich eine aufregende Zeit für uns alle hier bei PlayStation. In den letzten Monaten konnten wir euch einen Einblick in die atemberaubenden neuen Spiele geben, die für PlayStation 5 entwickelt wurden. Dabei konnten wir die einzigartigen Funktionen der Konsole nutzen, um blitzschnelles Laden, verstärkte Immersion und eine ganz neue Generation von Erfahrungen zu ermöglichen. Und wir freuen uns für euch, dass ihr schon bald dieses Abenteuer erleben werdet.

Wie wir soeben in unserem PS5-Showcase angekündigt haben, sind wir nur noch ein paar Monate von der Einführung der nächsten Spielgeneration entfernt. Ab dem 12. November 2020 wird PS5 in sieben Schlüsselmärkten erhältlich sein: den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea. Der weltweite Release wird am 19. November 2020 mit Starts in der ganzen Welt * fortgesetzt: einschließlich Europa, dem Nahen Osten, Südamerika, Asien und Südafrika. PS5 Digital Edition wird für einen empfohlenen Verkaufspreis (UVP) von 399,99 EUR (UVP) erhältlich sein, und PS5 mit einem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk wird für einen UVP von 499,99 EUR. Vorbestellungen sind ab morgen bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich. Bitte wendet euch an euren Händler vor Ort.

Wir freuen uns sehr, Spielern direkt zum Release zwei PS5-Konsolenoptionen zur Auswahl zu stellen. Je nachdem, ob ihr ein rein digitales Erlebnis wünscht oder Disc-basiertes Spielen bevorzugt. Egal, wofür ihr euch entscheidet: Euch erwartet das gleiche atemberaubende Spielerlebnisse der nächsten Generation. Beide PS5-Modelle verwenden denselben benutzerdefinierten Prozessor mit integrierter CPU und GPU für High-Fidelity-Grafiken, einschließlich 4K-Grafik- und Raytracing-Unterstützung, sowie dieselbe Ultrahochgeschwindigkeits-SSD mit integrierter E / A für blitzschnelles Laden. Das 3D-Audio von PS5 und der DualSense Wireless Controller bieten auf allen PS5-Konsolen das gleiche Gefühl von Immersion.

Wir sind stolz auf die große Auswahl an Spielen, die für PS5 entwickelt wurden. Unser Ziel ist es, unser Portfolio weiterhin mit neuen, reichhaltigen Erfahrungen der talentiertesten Spieleentwickler der Branche zu füllen. Heute haben wir einen kleinen Einblick in diese neuen Spiele für PS5 gegeben:

Diese neuen Titel stellen zusammen mit den zuvor gezeigten Spielen die beste Aufstellung dar, die wir jemals in der PlayStation-Geschichte gesehen haben. Spiele wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty Black Ops: Cold War und Demon’s Souls kommen mit der Konsole.

Darüber hinaus wissen wir, dass die PS4-Community zu unterschiedlichen Zeiten auf PS5 umsteigen wird. Deshalb freuen wir uns euch zu verkünden, dass einiger unserer exklusiven Produkte auch auf PS4 erscheinen. Marvels Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure und Horizon Forbidden West werden ebenfalls auf PS4 veröffentlicht. Während diese drei Spiele entwickelt wurden, um auf PS5 seine einzigartigen Funktionen der nächsten Generation wie die Ultrahochgeschwindigkeits-SSD und den DualSense-Controller zu nutzen, können PS4-Besitzer diese Erfahrungen auch beim Launch genießen: Die digitalen PS4-Versionen davon enthalten ein kostenloses Upgrade für beide PS5-Konsolen, während die PS4-Disc-Versionen dieser Spiele ein kostenloses Upgrade für PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk enthalten.

Für PlayStation Plus-Mitglieder haben wir ein spezielles neues Angebot für PS5 – die PlayStation Plus-Collection**. PS5-Besitzer mit PS Plus können eine kuratierte Bibliothek von PS4-Spielen herunterladen und spielen, die diese Generation definiert haben: Dort seht ihr Spiele wie Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 und viele mehr. Die PS Plus-Sammlung ist ein zusätzlicher Vorteil zu den bestehenden PS4-Vorteilen, die PS Plus-Mitglieder für einen einzigen Abonnementpreis erhalten.

Ebenfalls im November erscheinen einige neue Zubehörteile:

• DualSense ™ Wireless Controller (allein) – 69,99 EUR (UVP)

• PULSE 3D ™ – Wireless Headset – mit 3D-Audiounterstützung und zwei geräuschunterdrückenden Mikrofonen – 99,99 EUR (UVP)

• HD-Kamera – mit zwei 1080p-Objektiven, mit denen sich Spieler zusammen mit ihren epischen Gameplay-Momenten zeigen können – 59,99 EUR (UVP)

• Media Remote – zum einfachen Navigieren in Filmen und Streaming-Diensten – 29,99 EUR (UVP)

• DualSense ™ -Ladestation – zum bequemen Laden von zwei drahtlosen DualSense Wireless Controllern – 29.99 EUR (UVP)

Dieses Jahr war ganz anders als alle anderen und es gab viele Herausforderungen für die ganze Welt zu bewältigen. Alle Mitarbeiter von PlayStation sowie alle unsere Partner in den Bereichen Entwicklung, Veröffentlichung, Technologie und Einzelhandel haben große Anstrengungen unternommen, um PlayStation 5 rechtzeitig zur Weihnachtszeit zu veröffentlichen. Wir arbeiten alle eng zusammen, um unsere Mission zu erreichen: Wir wollen unserer Community das Beste bieten, was es im Gaming gibt. Ich möchte euch, unseren Fans, wirklich für die riesige Unterstützung (und Geduld!) danken, während wir diese Reise zur PS5 unternehmen. Wir können es kaum erwarten, bis ihr die PS5-Konsole ab November in die Hände bekommt, um neue Abenteuer zu erkunden und neue epische Erinnerungen für viele Jahre zu schaffen.

*Verfügbarkeit in jedem Land unterliegt den örtlichen Einfuhrbestimmungen.

**Die Verfügbarkeit von PlayStation Plus Collection-Titeln kann je nach Land variieren.

