PM: Demon‘s Souls –Erster Blick auf das PS5-Gameplay (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fast drei Jahre lang haben wir fleißig an dem legendären Demon‘s Souls gearbeitet. Zusammen mit Bluepoint Games, den Meistern der Remakes, haben wir liebevoll dieses spannende Erlebnis geschaffen und es in einer atemberaubenden Neuauflage für PlayStation 5 zum Leben erweckt.

In Demon‘s Souls werdet ihr in das von Nebel umwobene Königreich Boletaria zurückgeschickt, wie ihr es niemals zuvor gesehen habt. Hier bedeutet der Tod nicht das Ende, und erneut erscheinen die Herausforderungen unüberwindbar. Diese dunkle Welt saugt euch mit ihren prächtigen Schauplätzen und schaurigen Klängen in sich auf. Durch die Kraft des haptischen Feedbacks spürt ihr jeden intensiven Schlag, was selbst die kleinsten Siege versüßt.

Für uns war es grundlegend, Demon‘s Souls so neu aufzulegen, dass sich langjährige Fans in das Boletaria zurückversetzt fühlen, das sie lieben. Ein solches Boletaria, wie es über ein Jahrzehnt in ihren Vorstellungen gewachsen und herangereift ist.Ein Ort, bei dem jeder Raum, jede Ecke und jeder Gang seine eigene Geschichte zu erzählen hat. Die Charaktere, Begegnungen und Kämpfe aus dem Originalspiel wurden hier in größerer Detailtreue zum Leben erweckt, was die Geschichte noch eindrucksvoller und finsterer werden lässt.

Sogar als wir uns zurück ans Zeichenbrett setzten, um die ursprüngliche Grafik, den Sound, die Musik und die Atmosphäre weiterzuentwickeln, hatten wir immer das Ziel, der Vision des Originals treu zu bleiben – seiner Geschichte, seinem Gameplay und seinem Leveldesign. Aus diesem Grund haben wir sorgfältiges Feintuning am Titel betrieben – das Spiel soll frisch erscheinen und neue Spieler ansprechen, die moderne Steuerung und Erlebnisse gewohnt sind.

Vornehmlich soll dies zeigen, dass es sich bei Boletaria um eine lebendige und pulsierende Welt handelt, die vor allen möglichen Schrecken, Herausforderungen und vor Spannung übersprudelt. Daher hoffen wir, dass Demon‘s Souls sowohl neu als auch vertraut wirkt und Veteranen und Neulinge gleichermaßen anspricht.

Dieses Mal freuen wir uns wahnsinnig darüber, euch einen tieferen Einblick in das Gameplay zu geben, und zeigen euch die erste Herausforderung, der ihr auf eurer beschwerlichen Reise gegenübersteht: den grotesken Vorhutdämon.