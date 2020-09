PS5: Alle Launchtitel in der Übersicht // PS Plus Collection

PS5

Sony hat während des gestrigen Showcases den Preis und das Erscheinungsdatum seiner Nextgen-Konsole enthüllt. Die Playstation 5 wird 499 Euro kosten, der Preis für die PS5 Digital Edition, also die Version ohne Blu-ray-Laufwerk, liegt bei 399 Euro. Verfügbar sind beide Konsolen in Deutschland ab dem 19. November 2020. Vorbestellungen sind ab 17. September möglich, wobei bei Händlern wie Amazon, Saturn und Media Markt die ersten Kontingente schon vergriffen sind.

Bei den konkreten PS5-Launchday-Titeln gibt es unter anderem Bestätigungen für Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Astro's Playroom und Godfall, die alle pünktlich zum Konsolenrelease am 19. November in Deutschland verfügbar sein sollen. Darüber hinaus ist Ratchet & Clank - Rift Apart für das Launch-Window angekündigt. Laut Sony werden First-Party-Titel wie Demon's Souls auf der PS5 79,99 Euro statt wie bisher 69,99 Euro auf der PS4 kosten.

Sony kündigte außerdem – wohl als Reaktion auf Microsofts Xbox Game Pass – die sogenannte "Playstation Plus Collection" an. Das Angebot ist ohne zusätzliche Kosten Teil der PS-Plus-Mitgliedschaft, allerdings nur auf der PS5 verfügbar. Enthalten sind zahlreiche Titel aus der PS4-Generation wie The Last of Us Remastered, God of War, Uncharted 4, Bloodborne, Days Gone, Ratchet & Clank und The Last Guardian, die ihr ab Konsolenrelease herunterladen und spielen könnt.

Die folgende Tabelle enthält alle bestätigten PS5-Launchtitel, die zum Release der Konsole am 19. November 2020 erhältlich sein werden. Rein abwärtskompatible Spiele sind dabei nicht aufgelistet, nur Titel mit einer eigenen Nextgen-Version.

Stand: 17.09.2020

Die folgende Tabelle enthält alle Spiele, die voraussichtlich im Launch-Window (einschließlich 1. Quartal 2021) der Playstation 5 erscheinen werden:

Stand: 17.09.2020