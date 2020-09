PM: Final Fantasy XVI für PS5 angekündigt (Sony Playstation Blog)

PC PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Final Fantasy XVI Producer (ja, richtig, nur Producer) Naoki Yoshida hier. Wie hat euch der Trailer gefallen? Das exklusive Bildmaterial bestehend aus Kämpfen und Zwischensequenzen, die in Echtzeit ablaufen, zeigt euch nur einen Bruchteil von dem, was unser Team seit dem Entwicklungsstart dieses brandneuen Titels aus dem Universum von Final Fantasy erreicht hat. Die Größe des Teams ist in dieser Zeit von einer Handvoll Kernmitgliedern zu einem vollwertigen Team herangewachsen, das weiterhin alles verfeinert und das bisher erschaffene Gerüst erweitert, um den Spielern und Fans eine bis dato unerreichte Erfahrung in Sachen Story und Gameplay zu präsentieren.

Wir haben den nächsten großen Informationsblock für 2021 geplant, also freue ich mich in der Zwischenzeit schon darauf, welche wilden Spekulationen im Netz auftauchen werden. Wir haben nicht nur für Fans von Final Fantasy XVI, sondern auch für jene von Final Fantasy XIV noch einiges auf Lager. Selbstverständlich werde ich an beiden Projekten hart arbeiten!

Final FantasyXVI Producer, Naoki Yoshida

AlsFinal FantasyI veröffentlicht wurde, war ich auch nur ein Spieler. Ich war ein junger Student mit großen Träumen. Als sichFinal FantasyV in Entwicklung befand, hatte ich mir einen Platz bei den Entwicklern gesichert… auch wenn ich erst ganz am Anfang war. Von dort an bahnte ich mir meinen Weg in die Onlinewelt und habe sowohl beiFinal FantasyXI als auch XIV Zeichen gesetzt.

Und jetzt… XVI.

Das Team und ich haben uns während unserer Reise neben der Erstellung einer neuen Entwicklungsumgebung und der genauen Analyse der PlayStation 5 zahlreichen Herausforderungen gestellt, um euch das nun bereits sechzehnte Kapitel der „Final Fantasy“-Reihe zu liefern. Und obwohl wir alle tagein, tagaus mit Herz und Seele an diesem Projekt arbeiten, wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis ihr es spielen könnt. Ich verspreche euch aber, dass sich das Warten lohnt!

Final FantasyXVI Director, Hiroshi Takai