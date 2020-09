PM: Spielt die Demo zu Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time noch heute! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time ist ab dem 2. Oktober erhältlich. Aber ihr müsst nicht bis dahin warten, um euch in die Action zu stürzen: Bestellt das Spiel im PlayStation Store digital vor, um die Demo ab heute* herunterladen und spielen zu können.

Die Demo beinhaltet drei Levels aus der Spielmitte – also poliert eure Plattform-Künste auf und macht euch bereit für ein paar neue Spielmechaniken. Während ihr in der Vollversion des Spiels zwischen Crash und Coco hin- und herwechseln könnt, konzentriert sich die Demo in zwei Levels auf Crash und im dritten Level auf Dr. Neo Cortex.

Vermisst ihr diese rutschigen Crash-Eislevels? Die Demo zu Crash 4 verschafft Abhilfe und bietet außerdem neuen zeitverändernden Wahnsinn. In diesem Level benutzt Crash die Maske der Zeit – Kupuna-Wa –, um Eisblöcke und temporäre Plattformen zu verlangsamen und sicher passieren zu können. Das Level bietet auch einen optionalen Bonusweg mit noch mehr Herausforderungen für diejenigen unter euch, die noch einen drauflegen wollen.

Eingeschneit hat noch einen alternativen Zeitstrahl, in dem ihr in die Rolle von Dr. Neo Cortex höchstpersönlich schlüpft, der über ganz andere Fähigkeiten und Moves verfügt. Er kann beispielsweise Gegner in Plattformen oder gelatineartige Würfel verwandeln, auf denen man hüpfen kann. Außerdem kann er am Boden oder in der Luft einen Spurt hinlegen, um Schluchten zu überqueren, an denen er sonst verzweifeln würde.

Falls ihr es bis ans Ende dieses Abschnitts schafft, trefft ihr wieder mit dem Original-Zeitstrahl zusammen und beendet den Rest des Levels als Crash. Dabei findet ihr ganz neue Arten von Kisten und die Kisten stehen an anderen Stellen, sodass eine ganz neue Herausforderung entsteht.

Das andere Level in dieser Demo ist Dino-Spurt. Crash landet im Jahr 88 Millionen v. Chr. und erkundet die Eggipus-Dimension, in der es nur so von prähistorischen Gegnern wimmelt – wie ihr bestimmt vermutet ist darunter auch T-Rex. Es wäre nicht Crash ohne eine gute alte Jagdszene, stimmt‘s? Mit der Hilfe von Lani-Loli (der Maske der Phasenverschiebung) muss Crash Objekte so verschieben, dass sie auftauchen oder verschwinden, um Gefahren zu umgehen und es sicher durch das Level zu schaffen. Es gibt einen weiteren optionalen Bonusweg in diesem Level, wenn ihr euer Können wirklich unter Beweis stellen wollt.

Zusätzlich zum Demo-Zugang erhaltet ihr beim digitalen Kauf von Crash Bandicoot 4: It’s About Time (ganz gleich, ob als Vorbestellung oder bei Veröffentlichung) die „Absolut abgefahren“-Skins (verfügbar nach Abschluss des zweiten Levels), die Crash und Coco in eine radikale 90er-Optik befördern.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ist zu einem empfohlenen Einzelhandelspreis von 69,99 € erhältlich und kann hier vorbestellt werden.

* Die Verfügbarkeit der Demo kann sich ändern. Internetverbindung für Download erforderlich. Verfügbar in teilnehmenden Regionen.

