Geforce RTX 3080: Test- & Benchmark-Vergleich zur Nvidia-Grafikkarte (U)

Überzeugt die Founders Edition?

Teaser Ab dem 17.September 2020 könnt ihr die neuen RTX-Karten selbst kaufen. In dieser Übersicht haben wir für euch die Urteile deutschsprachiger Hardware-Tests zu Nvidias 30er-Serie versammelt.

GameStar - "Etwas zu hohe Erwartungen geweckt"

Mein Fazit zu der RTX 3080 fällt etwas gespalten aus. Einerseits liefert die RTX 3080 in unseren Benchmarks genau das, was noch vor wenigen Wochen vermutet wurde - sie ist rund 30 Prozent schneller als die RTX 2080 Ti (bei 4K-Auflösung). Andererseits ist es nicht ganz das, was uns Nvidia im Zuge der Präsentation aus Jensen Huangs Küche glauben und erhoffen ließ.



Update: Mit dem jüngsten Update wurden die Testberichte zur RTX 3080 von Golem und Igorslab hinzugefügt.Bei den neuen RTX-Grafikkarten setzt Hersteller Nvidia auf eine gestaffelte Veröffentlichung.Der Verkauf des neuen Flagschiff-Modellsstartet am 17. September 2020. Ab dann könnt ihr das Referenzmodell in der "Founders Edition" auf der Nvidia-Website ordern. Darauf werden nach und nach die Hardware-Firmen ihre Custom-Modelle an den Markt bringen.Durch ihre Ampere-Architektur macht die 30er-Reihe einen enormen Sprung. Die RTX 3080 klotzt, statt zu kleckern: 8704-CUDA-Rechenkerne treffen auf einen Basistakt von 1,44 GHz und 10 GB GDDR6X-RAM, die einen Leistungsindex von 29,8 Teraflops ermöglichen. Damit überflügelt der Newcomer zum günstigeren Preis sogar Modelle weit jenseits der 1000-Euro-Grenze wie die RTX 2080 Ti mit 4352 Kernen, 1350 MHz Basistaktung, 11 GB GDDR6-RAM und bis zu 26,9 Teraflops. Die Teraflops-Werte der beiden Modelle lassen sich dabei nicht eins zu eins vergleichen, denn waren vorher Einheiten fest entweder ganzzahligen oder Gleitkomma-Berechnungen zugeordnet (und entsprechend nicht im Gebrauch, wenn keine Operationen dieser Art nötig waren), setzt die Ampere-Architektur auf dynamische Zuordnung der Berechnungen. Zu den wichtigen Features der RTX-Karten gehören natürlich weiterhin Raytracing in Echzeit und die DLSS 2.0. Hier findet ihr alle Infos aus der offiziellen Vorstellung der GeForce RTX 3090, 3080 und 3070 Da uns Nvidia noch kein Testmuster zur Verfügung stellen konnte, haben wir einen Überblick der Tests einiger deutschsprachiger Magazine für euch, die Details erfahrt ihr direkt bei den Kollegen.Die Gamestar lobt in ihrem Test rundheraus neben der allgemeinen Leistung der RTX 3080 das performante Raytracing und DLSS. Ebenso gefallen dort die Lüfter, die sich automatisch bei geringerer Last abstellen. Auch wenn der Energieverbrauch hoch ausfällt, wird die Energieeffizienz in Anbetracht der erzielten Leistung gelobt. Störend wird dagegen die Lautstärke unter Last und das Spulenfiepen vermerkt. Auch wird Kritik daran geübt, dass die RTX 3080 zwar doppelt so schnell sein kann, wie die RTX 2080, doch den Regelfall stelle das nicht dar und somit habe Nvida die Erwartungshaltung etwas zu hoch gesetzt.Beim 4K-Benchmark mit einem i9-9900K und 16 GB DDR4-RAM hat die Redaktion beimit Detailstufe "Sehr hoch" 79,6 fps gemessen. Beiwurden mit Ultra-Einstellungen und DirectX 12 (aber ohne Hairworks) 85,1 fps erreicht. Beimit DirectX12 auf der Einstellung "Ultrahoch" waren es 72 fps und beibei DirectX 11 und Detailstufe "Sehr hoch" 71,4 Bilder pro Sekunde.Im einem Meinungkasten gibt sich Testereher positiv, dagegen schließtin seinem Kasten (von uns gekürzt):

PC Games Hardware - "Der neue Champion im Gaming-Ring "

In ihrem Testbericht zeigt sich die PC Games Hardware angetan von den neuen PCI-Express-4.0-Anschlüssen. Die RTX 3080 schaffe tatsächlich doppelt so viele Berechnungen in der gleichen Zeit wie die RTX-2000er-Serie mit ihrer Turing Architektur, auch wenn dabei im Detail ein wenig getrickst wurde. Entscheidungen beim Speicher stimmen dort jedoch nachdenklich: Das RAM wächst nicht im gleichen Maße wie seine Anforderungen. Zwar gibt es erhöhten Datendurchsatz bei GDDR6X, aber beispielsweise keine Verbesserungen in Sachen Datenkompressionen, wie es bei früheren Architektur-Wechseln der Fall war. Gelobt wird das Abschalten der Lüfter im Leerlauf. Die Lüfter- und Spulengeräusche unter Last fallen nicht so merklich aus, dass es stören würde. Der rekordverdächtige Stromverbrauch wird vermerkt, aber erscheint in Relation zur Mehrleistung gerechtfertigt.



Für das 4K-Benchmark kamen ein getunter AMD Ryzen 9 3900X mit 4.5 Ghz und 32GB DDR4-RAM zum Einsatz. Der RTX 3080 wird ein Performance-Plus von 29 Prozent attestiert (sogar 39 Prozent bei Raytracing-Titeln). In Zahlen wurden bei Control 42 fps auf maximalen Einstellungen ohne Raytraycing gemessen, 75fps bei Death Stranding (im GG-Grafikvergleich) mit maximalen Details und TAA (ohne DLSS). Bei Read Dead Redemption 2 mit Texturen auf "Ultra", allen anderen Einstellungen auf "Hoch" und ohne MSAA/FXAA ritt Arthur Morgan mit 55 fps durch den Wilden Westen. Metro Exodus kam auf einen Messwert von 56 Bildern pro Sekunde bei maximalen Details, advanced PhysX und Tessellation, aber deaktiviertem DLSS/RTX.



Das lange Fazit (hier von uns gekürzt) fällt lobend aus, aber nicht, ohne die Detailkritik dazu in Kontext zu stellen:

Die Geforce RTX 3080 ist erwartungsgemäß der neue Champion im Gaming-Ring, keine andere Grafikkarte kommt auch nur ansatzweise in ihre Nähe. [...] Wo ist der Haken? [...] Haken Nummer eins greift sofort: Wer mit einer Geforce RTX 3080 liebäugelt, wird mit etwas Pech auch das Netzteil aufrüsten müssen, denn die praktisch erreichte Leistungsaufnahme von 330 Watt ist kein Pappenstiel.[...] Haken Nummer zwei betrifft die Speicherkapazität, wobei der geplante Einsatzzweck entscheidet, ob hier ein echter Spielverderber vorliegt oder nicht.

ComputerBase - "Ampere lässt Turing alt aussehen"

Die GeForce RTX 3080 präsentiert sich in den Benchmarks wie vom Hersteller versprochen stark, braucht dafür aber auch mehr Strom. In Kombination mit dem Preis, Fortschritten bei Raytracing und dem Kühler der Founders Edition wird aus dem ersten Gaming-Ampere-Modell eine richtig gute Grafikkarte, die Erinnerungen an den Sprung von Maxwell zu Pascal wachwerden lässt.

CHIP - "Nvidia übertrifft sich selbst"

Mit der Einführung der Geforce RTX 3080 Founders Edition hat sich Nvidia selbst übertroffen – und bricht frischgebackenen Käufern der letzten Generation das Herz. Nicht nur ist die neue Karte im Test im Vergleich zur mächtigen RTX 2080 Ti durchschnittlich rund 25 Prozent stärker in Spielen, sondern sie ist auch noch viel günstiger, leiser und bringt neue, sinnvolle Features mit. Somit setzt sie sich mühelos von den älteren Schwestermodellen ab. Einziges Manko: Die extreme Grafikkarte ist unter Last auch extrem stromhungrig.

Golem: "Doppelte Leistung zum gleichen Preis"

Als Nvidia vor zwei Jahren die Turing-Generation veröffentlichte, war die Kritik groß [...]. Stand heute hat sich das mit der Geforce RTX 3080 deutlich geändert. Wer also die Turing-Generation bisher übersprungen hat, der erhält mit dem Ampere-Modell signifikant mehr Performance. Die wird allerdings durch die hohe Leistungsaufnahme erkauft [...] Heute noch nicht einschätzbar ist die Auswirkung der 10 GByte Videospeicher - für eine Karte mit dieser Geschwindigkeit recht wenig.

Der Testbericht bei ComputerBase lobt neben der Kühlarchitektur weitere innovative Aspekte beim Design der optisch und haptisch hochwertigen Founders Edition, wie das kurze Printed Circuit Board, das der Signalqualität zugute komme und mehr Platz für die Kühler lasse. Ungewöhnlich sei auch der 12-Pin Stromanschluss, der bei keinem der bisher angekündigten Customer-Modelle zum Einsatz kommt. Bei Werkeinstellungen läuft die GPU mit einem maximalen Takt von 1935 MHz, doch bei größerer Last sinke der in der Praxis und schwanke dazu.Beim 4K-Benchmark hat die Redaktion auf dem Testsystem 67,3 Bilder pro Sekunde beigemessen, währendsich bei 55 fps einpendelte. Horizon - Zero Dawn (im GG-Grafikvergleich ) schaffte es über die magische 60-Bilder-Grenze auf 62,6 fps.Das (von uns gekürzte) Fazit fällt folglich positiv aus:Auf den Test-Systemen der CHIP-Redaktion hängt die neue Nvidia-GPU alle anderen im Vergleich ab. Der Test lobt das effiziente Kühlerdesign. Durchschnittlich hielt die Grafikkarte eine Temperatur von 76 Grad unter hoher Last. Kritischer wird der Ton beim Stromverbrauch. Während auf dem Papier 320 Watt allein zum Betrieb der GTX 3080 nötig sind, schluckte das Testsystem in der Praxis unter Last circa 480 Watt und damit 100 Watt mehr als mit einer verbauten RTX 2080 Ti.CHIP stellte beim Benchmark mit einem Ryzen 7 3800X und 16 GB DDR4-3200-RAM einen Vergleich mit der RXT 2080 TI Amp Edition an. Die RTX 3080 führte in Sachen Bildern pro Sekunde beim 4K-Gaming merklich: Beibringt die neue RTX 66,7 statt 47,7 fps. Beisind es 82 zu 64 fps (101 zu 87 mit aktiviertem DLSS) und beimit Raytracing toppen 64,82 fps die 53,55 fps der RTX 2080 Ti.Insgesamt kommt der Testbericht zu einem sehr guten Fazit:Der Testbericht bei Golem sieht die Leistung der RTX 3080 generell als Fortschritt gegenüber den Nachteilen der Geforce RTX 20er-Serie, bei der durch den großen Raytracing-Fokus der Geschwindigkeitszuwachs klein ausfiel, während die Preise kräftig anzogen. Somit bringe die RTX 3080 die Performance, die sich Kunden schon von der RTX 2080 erhofft hatten. Während die neue RTX-Karte im Leerlauf und beim Abspielen von 4K/30-Videos auf Youtube mit 10 Watt ähnlich genügsam sei wie der Vorgänger, wird auch hier der (wie von Nvidia angegebene) hohe Stromverbrauch unter Last vermerkt. Die RTX 3080 verbraucht dann 100 Watt mehr als die RTX 2080 und 50 Watt mehr als die RTX 2080 Ti.Golem setzte auf ein Testsystem mit einem Ryzen 9 3900 XT und 32 GB DDR4-3200-RAM auf einem X570-Board mit PCIe-4.0 für das 4K-Benchmark. Bei Titeln mit deaktiviertem Raytracing wurden beimmit Ultra-Einstellungen und externer Kamera im Schnitt 40 fps gemessen, beimit Ultra-Einstellungen waren es im Schnitt 90 fps. Beiwaren es ohne Raytracing im Schnitt 49,5 Bilder pro Sekunde, mit aktiviertem Raytracing wurden noch 49,5 gemessen (51,2 mit zusätzlich aktiviertem DLSS).Abschließend fasst das (von uns gekürzte) Fazit zusammen:

Igorslab

Im Testbericht von Igorslab wird abgewogen, dass der Leistungszuchwachs zur RTX 2080 Super nicht immer im hohen zweistelligen Bereich liegt, aber dennoch die nächste Qualitätsstufe der Spielbarkeit mit höheren Auflösungen und voll aufgedrehten Qualitätseinstellungen erreicht werde. Doch werden auch die lediglich 10 GB RAM der Karte gerügt, die bei Ultra-HD schon mal knapp werden könnten. Dem wird aber zumindest bei Implementierung von DLSS in Titeln abgeholfen. Abseits von Spielen wird die Leistung bei Anwendungen wie Rendering sehr gelobt.



Die CPU des Testsystems war eine AMD Ryzen 9 3900 XT 4,5 GHz und es waren 16 GB DDR4-3600 RAM für das 4K-Benchmark verbaut. Bei Assassin's Creed Odyssey mit Einstellungen auf "Hoch" wurden im Schnitt 79,5 fps gemessen. Shadow of the Tom Raider brachte es ebenfalls mit Detailstufe "Hoch" auf 98,2 fps und Horizon - Zero Dawn erreichte mit hohen Einstellungen und TAA und Blor im Schnitt 84,9 Bilder pro Sekunde(alle Werte mit deaktiviertem DLSS).



Das (von uns gekürzte) Fazit schließt mit einer Kaufempfehlung:

Den Kauftipp gibt es für den Chip, der mit einem cleveren INT32-Schachzug die vermeintlichen Nachteile aus Samsungs 8-nm-Node vergessen machen kann. Gut, die Leistungsaufnahme ist noch einmal gestiegen, die Performance allerdings auch. Liegt die Effizienz beim Spielen in WQHD noch zwischen der GeForce RTX 2080 Super und RTX 2080 Ti, ist spätestens in Ultra-HD sichtbar, dass man wohl eben doch nicht nur die Steckdose aufgebohrt hat. Wenn die CPU als limitierender Faktor komplett wegfällt und pure Rechenleistung gefragt ist, geht auch das Konzept wieder auf Das sieht man vor allem im Produktivbereich, egal ob nun Workstation oder Creation.

Was ist mit RTX 3090 und RTX 3070?

Der Bautypwird ab dem 24. September bei Nvidia für 1499 Euro bestellbar sein und zielt mit noch mehr Leistung mehr auf Profi-Anwendungen wie Rendering als Spiele ab. Die etwas weniger leistungsstarken-GPUs werden ab dem 15. Oktober 2020 zum Preis von 499 Euro bei Nvidia angeboten. Wir werden diese Übersicht entsprechend mit weiteren Tests aktualisieren.