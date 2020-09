Gaming-Headset JBL Quantum One mit ANC & Surround-Sound im Praxistest

Teaser Das Headset der Harman-Tochter JBL richtet sich durch den seinen Preis an anspruchsvolle Spieler. Das Quantum One hat uns im Praxistest mit Funktionen und Qualität überzeugt, vor allem bei PC-Spielen.

Mit der Quantum-Reihe wagt der Audiogeräte-Hersteller JBL einen Sprung auf den Markt der Gaming-Geräte. Neben den-Lautsprechern hat das Unternehmen noch eine ganze Stange von Headsets im Angebot, deren Topmodell auf den Namenhört.Das Quantum One will mit Features wie Active Noise Cancelling, QuantumSphere 360 und Head Tracking punkten. Mit dem angesetzten Preis von 250 Euro richtet sich JBL an Spieler, die bereit sind, etwas zu investieren, im Gegenzug aber hohe Ansprüche an ihre Hardware stellen. Audio-Enthusiasten werden darüber vielleicht lachen, für Gaming-Produkte befindet sich das Headset aber definitiv im oberen Preisbereich.Für meinen Praxistest habe ich die beworbenen Features genauer unter die Lupe genommen und mich mit Tragekomfort sowie Klang- und Mikrofonqualität befasst. Müssen sich Razer, HyperX und Konsorten warm anziehen?