Twin Mirror: Dontnods Non-Episodic-Adventure erscheint am 1. Dezember

Erst kürzlich hat das französische Studio Dontnod Entertainment Tell me Why (im Test) veröffentlicht. Mit Twin Mirror (zur Preview) befindet sich allerdings schon ein neues Spiel der Entwickler in der Mache, das nun auch mit einem Release-Termin bedacht wurde. Ab dem 1. Dezember 2020 könnt ihr in der Rolle des Enthüllungsjournalisten Sam die Geheimnisse seiner Heimatstadt lüften.

Erscheinen wird Twin Mirror für PS4 und Xbox One. Die PC-Version erscheint dank einer Partnerschaft mit Epic Games ein Jahr lang exklusiv im Epic Games Store. Aufgrund dieser Konstellation wird es sich bei Dontnods neuem Werk auch nicht, wie sonst üblich für Story-Adventures des Studios, um einen Episoden-Titel halten. Stattdessen soll Twin Mirror direkt als vollwertiges und abgeschlossenes Spiel erscheinen.