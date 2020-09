Amnesia - Rebirth: Trailer und Release-Termin zur Horror-Fortsetzung

PC PS4

Knapp ein halbes Jahr nach der Ankündigung hat das schwedische Indie-Studio Frictional Games nun den genauen Veröffentlichungstermin ihres neuen Horror-Adventures bekannt gegeben: Amnesia - Rebirth soll am 20. Oktober 2020 für PC und PS4 erscheinen.

Schon jetzt könnt ihr den Titel bei Interesse via GOG, Steam sowie dem Epic Games Store und dem Playstation Store mit zehn Prozent Rabatt zum Preis von 22,49 Euro vorbestellen. Zur Einstimmung hat Frictional Games zudem einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr euch am Ende der News ansehen könnt.

In Amnesia - Rebirth schlüpft ihr in die Rolle von Tasi Trianon, die tief in der Wüste Algeriens erwacht und schon bald um ihr Leben und ihre geistige Gesundheit fürchten muss. Wie die Entwickler in der Ankündigung im März berichteten, soll sich der neue Teil eher am Spielgefühl von Amnesia - The Dark Descent (im User-Test) als am Nachfolger Amnesia - A Machine for Pigs (im Test, Note: 7.5) orientieren.