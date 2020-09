PM: Neu im Xbox Game Pass: Destiny 2, Night in the Woods und mehr (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Aufregende Neuigkeiten im Xbox Game Pass: Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du ab sofort 150 Titel direkt über die Cloud – ohne zusätzliche Kosten! So zockst Du in aktuell 22 Ländern einige der kultigsten Xbox-Spiele auf Deinem Android-Smartphone oder -Tablet. Auf Dich warten aufregende Zeiten, behalte also Twitter und Instagram immer im Blick für die aktuellsten News zu den neusten Spielen, die Du ab sofort auf Konsole, Windows 10 PC und mobilen Android-Geräten spielst.

Company of Heroes 2 (PC) – 17. September

Company of Heroes 2 ist eine Mischung aus Strategie und Taktik, die Dein Wissen über Gefechte unter möglichst realen Bedingungen testet. Spiele eine von fünf Armeen, mit denen Du den Multiplayer und zwei weitere Einzelspieler-Kampagnen meisterst. Doch berücksichtige Deckung, Blickfeld, Panzerung und die vollständig zerstörbaren Umgebungen bei Deiner Planung – nur so wirst Du siegen!

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Android & Konsole) – 22. September

Tauche ein in die Welt von Destiny 2 und erlebe den immersiven Science Fiction-Shooter, der die Community mit stylischen Finishing-Moves und spektakulären Fähigkeiten begeistert. Erschaffe Deinen Guardian und erkunde die Mysterien des Sonnensystems, während Du mächtige Ausrüstung sammelst und sie sowohl Deinem Look als auch Deinem Spielstil anpasst. Stelle Dich gemeinsam mit Freunden herausfordernden Missionen, duelliere Dich mit anderen Guardians im PvP-Modus und erlebe die filmischen Geschichten der Erweiterungen Forsaken und Shadowkeep. Du bestimmst Deinen Weg zur Legende!

Halo 3: ODST (Android & Konsole) – 22. September

Spiele als sogenannter Orbital Drop Shock Trooper (ODST) und erkunde die vom Krieg verwüsteten Straßen von New Mombasa, während Du die Beweggründe der Covenant für die Invasion der Stadt aufdeckst. Als ODST hast Du weder die Feuerkraft noch die Schutzschilde, um gegen Eliten, Brutes und Jäger zu bestehen. Verlasse Dich also auf Deine Schleichfähigkeiten und sorgfältig geplante Attentate, um Bedrohungen auszuschalten und die feindlichen Reihen zu infiltrieren.

Aber das ist noch nicht alles, denn ODST Firefight ist zum ersten Mal Teil der Master Chief Collection auf Konsole und PC. Freue Dich auf Online-Matchmaking, dedizierte Server und neue maßgeschneiderte Spielmodi! Schnappe Dir ein paar Freunde und stellt Euch Welle um Welle den Covenant-Eindringlingen auf über 10 Legacy-Karten.

Night in the Woods (Android, Konsole, PC) – 24. September

ID@Xbox – In diesem preisgekrönten Abenteuer begleitest Du eine tierische Studienabbrecherin in ihre verschlafene Heimatstadt Possum Springs. Während sich eine mysteriöse Geschichte entwickelt, schlägt das Spiel immer wieder Brücken und Metaphern zum Kleinstadtleben in Amerika voller Klassenunterschiede und junger Menschen auf der Suche nach einem Platz in dieser Welt.

Warhammer: Vermintide 2 (Android & Konsole) – 24. September

ID@Xbox – Warhammer: Vermintide 2 ist der Nachfolger des von Kritikern gefeierten Warhammer: End Times – Vermintide. In diesem Koop-Titel stellst Du Dich gemeinsam mit bis zu drei Freunden den Streitkräften von Chaos sowie Skaven und tauchst in die Welt des Warhammer-Universums ein. Vermintide 2 erweitert die immersiven Kämpfe aus der Ego-Perspektive mit einer brandneuen Gegner-Fraktion, 15 neuen Berufswegen, Talentbäumen, neuen Waffen, einem verbesserten Beutesystem und vielem mehr.

Der September bietet jede Menge Spiele-Highlights, wirf daher noch einmal einen Blick in die Highlights, damit Du kein Top-Spiel verpasst!

Black Desert (Android & Konsole)

ID@Xbox – Willkommen zurück im Xbox Game Pass!In Black Desert erlebst Du ein grafisch brillantes Fantasy-MMORPG mit Sandbox-Elementen. Erkunde einen riesigen, von Krieg geplagten Kontinent und ergründe das Geheimnis der Schwarzsteine, Überbleibsel einer längst vergessenen antiken Zivilisation. Erstelle Deinen Helden, wähle eine Klasse und schlage Dich entweder auf die Seite des kapitalistischen Calpheon oder die des Königreiches, um das Schicksal Deiner Welt zu beeinflussen. Oder entspanne beim Erlernen eines Handwerks, Handeln oder Trainieren Deines Pferdes. Die Entscheidung liegt bei Dir.

Stranger Things 3: The Game (Android & Konsole)

ID@Xbox – Stranger Things 3: The Game ist das offizielle Begleitspiel zur dritten Staffel des originalen Serienhits! Spiele bekannte Ereignisse aus der Serie durch und entdecke ganz neue Quests, Figurenhandlungen und Geheimnisse! Dieses Abenteuer kombiniert den typischen Retrostil mit modernem Gameplay für nostalgischen Spaß mit frischem Touch. Genau wie in der Serie ist Teamwork entscheidend bei Stranger Things 3: The Game. Schließe Dich im lokalen Mehrspieler-Modus mit einem Freund zusammen und erkunde die Welt von Hawkins, löse Puzzles und stelle Dich dem Bösen als eine von zwölf Figuren aus der Serie.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Android & Konsole)

ID@Xbox – In The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics führst Du den Widerstand der Gelflinge gegen ihre Unterdrücker, die Skekse, an und kämpfst in mehr als 50 einzigartigen, rundenbasierten, strategischen Schlachten um den Sieg. Du rekrutierst und trainierst neue Verbündete, indem Du ihnen Aufgaben zuteilst, ihre Fähigkeiten entwickelst und sie mit mächtiger Ausrüstung ausstattest. Aus 14 spielbaren Charakteren wählst Du Dein Team aus und entwickelst trickreiche Strategien zum Sieg über die finsteren Skekse.

Der Xbox Game Pass für PC ist flügge geworden und legt am 17. September seinen Beta-Status ab. Wir haben das Angebot in enger Zusammenarbeit mit der PC-Community und den Entwicklern kontinuierlich weiterentwickelt. Wir werden auch zukünftig auf ihr Feedback hören und die Sammlung stetig mit neuen Inhalten erweitern – besonders dann, wenn zum Weihnachtsgeschäft EA-Play Teil des Xbox Game Pass wird.

Im Zuge dieses Prozesses werden wir den Preis des Xbox Game Pass für PC anpassen, doch als bereits bestehendes Mitglied zahlst Du auch im nächsten Bezahlzyklus noch Deine alte Rate. Für weitere Details halte Ausschau nach Deinen Benachrichtigungen am 17. September. Ab dann ist der Xbox Game Pass für PC zu einem monatlichen Preis von 9,99 Euro / 12 Schweizer Franken erhältlich. Falls Du bisher kein Mitglied bist, hole Dir jetzt Deinen Probemonat für nur 1€!

Erfahre alles zu kommenden Updates und DLCs, bei deren Kauf Du als Nutzer des Xbox Game Pass von 10 Prozent Rabatt profitierst.

Minecraft Dungeons: Creeping Winter DLC

Ein klirrender Winter breitet sich über die Lande aus und verschlingt alles, was er berührt – denn im Auge des Sturms lauert der Wretched Wraith. Um den ewigen Winter zu stoppen, stellst Du Dich als edler Held der Mission in den frostigen Landen. Doch Du hast es nicht nur mit eisigen Winden sondern auch neuen Gegnern wie Eisling und Illusionist zu tun. Dein Mut wird belohnt: Für erfolgreiche Abenteuer sicherst Du Dir neue Rüstungen, Waffen und Artefakte.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon & Expansion Pass – Spiele jetzt!

Ein abgetrennter Arm und eine mysteriöse Botschaft führen Dich auf den Asteroiden Gorgon, der einst Schauplatz für ein wissenschaftliches aber völlig verunglücktes Vorhaben war. Seitdem ist der abgelegene Ort Heimat von Monstern und Plünderern. Tritt in Kontakt mit der wohlhabenden Einsiedlerin Minnie Ambrose und finde mehr über ihre Mutter Dr. Olivia Ambrose heraus. Diese hatte das Projekt auf Gorgon geleitet, bevor es zur Katastrophe kam. Pass auf Dich auf – es lauern viele Gefahren, die das Leben auf Gorgon für immer verändern werden.

Sea of Thieves: Talk Like a Pirate Day

Ahoi, Matrose! Talk Like A Pirate Day steht vor der Tür und an diesem Wochenende erlebst Du gemeinsam mit Deiner Mannschaft auf den Ozeanen von Sea of Thieves jede Menge Schabernack. Zusätzlich winkt Dir mit dem besonderen Gold & Glory Weekend jede Menge Ruhm und Reichtum, indem Du Dir zwischen dem 18. und 21. September doppeltes Gold und doppelten Ruf sicherst. Doch das war noch nicht alles! Zusätzlich erhältst Du als Nutzer des Xbox Game Pass beim Login zwischen dem 17. und 20. September das Storytelling-Emote, mit dem Du anderen Seefahrern jede Menge Seemannsgarn erzählst. Der Summer of Sea of Thieves läuft noch bis zum 30. September und lockt mit einigen exklusiven Titeln und Kosmetika. Es war noch nie so schön, Pirat zu sein!

Spare 25 Prozent auf den Kaufpreis von Disgaea 4 Complete+ für PC bis zum 17. September

Sichere Dir bis zum 17. September Disgaea Complete+ für PC und profitiere exklusiv von 25 Prozent Rabatt. Die Geschichte der lodernden Revolution hält geballte Action und viele gefährliche Monster wie Vampire, Werwölfe und andere teuflische Kreaturen für Dich bereit. Mit über 30 freischaltbaren Charakteren, neuen Story-Quests und weiteren fesselnden Erweiterungen bietet Disgaea 4 Complete+ ein tiefgreifendes Strategie-RPG-Erlebnis.

Auch in der zweiten Septemberhälfte gibt es zahlreiche spannende neue Herausforderungen in den Xbox Game Pass Quests. Hier nur eine kleine Auswahl der Dutzenden neuen Quests, die für alle Nutzer des Xbox Game Pass verfügbar sind:

Beginnend am 15. September:

Wirf regelmäßig einen Blick in die Xbox Mobile App und halte Dich auf dem Laufenden zu allen neuen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Quests. Sobald Du genug Punkte gesammelt hast, tausche sie gegen attraktive Prämien oder Xbox Geschenkkarten ein.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

30. September:

Rocket League geht – vorerst

Auch wenn Rocket League den Xbox Game Pass verlässt, kommen auch wieder neue Zeiten, um neue Highscores zu erreichen. Behalte zur Sicherheit den offiziellen Twitter-Kanal von Rocket League im Blick und erfahre als erstes, wenn das Kult-Spiel den Free to Play-Status erhält.

Du und Deine Freunde wollen die neuen Perks testen und den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro. Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.