PM: Fallout 76: Patch 22 startet One Wasteland – eine neue Saison und Daily Ops (Sony Playstation Blog)

Der neueste Patch von Fallout 76 ist voll mit bahnbrechenden Updates. Von One Wasteland – mit dem ihr erkunden könnt, wo immer ihr wollen, wann immer ihr wollt, mit wem immer ihr wollt – und dem Auftakt der zweiten Staffel bis zum brandneuen Daily Ops-System, das dem Dungeon ein gewisses Maß an Wiederspielbarkeit und Belohnungen verleiht. Patch 22 ist eines unserer bislang größten Updates und wie alle anderen Spiel-Updates ist es völlig kostenlos. Das Beste ist, dass es jetzt auf PS4 heruntergeladen werden kann. Hier sind alle Details zu Patch 22:

In One Wasteland könnt ihr wie nie zuvor mit eueren Freunden erkunden. Die Level der feindlichen Kreaturen werden dynamisch skaliert. Wenn also mehrere Personen gleichzeitig auf einen Feind treffen, steigt sein Level gleichzeitig für die Spieler mit höherem Level und sinkt für die Spieler mit niedrigerem Level. Kreaturen haben weiterhin minimale und maximale Levels, aber die Flexibilität von One Wasteland bedeutet für euch, dass ihr immer eine geeignete Herausforderung bekommt – egal wann.

„Als wir 76 zum ersten Mal auf den Markt brachten, bemühten wir uns um ein gleichmäßigeres Spielerlebnis“, sagt Projektleiter Jeff Gardiner. „Aber mit unserem unbegrenzten Levelsystem und verrückten Kombinationen aus Build und Waffe stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall war. Wir haben ursprünglich eine Zone basierend auf einer gebänderten Reichweite geebnet, aber es hing vom ersten Charakter in der Zone ab. Das bedeutet eine Zone könnte Level 20 bis 60 sein, was großartig ist, wenn ihr der erste Spieler seid. Wenn ihr jedoch nach jemand anderem reinkommt, wird die Zone auf ihn und nicht auf euch abgestuft. Dies bedeutete, dass es oft für niedrige Spieler schwer wurde, die hinter jemandem in diese Zone gekommen sind, der im Spiel viel erfahrener war. „

Dank One Wasteland können Spieler aller Spielstärken Aktivitäten in ganz Appalachia genießen, egal ob ihr alleine unterwegs seid oder mit euren Freunden loszieht. Events werden auch für alle zugänglicher. Zum Beispiel kann ein Charakter einer niedrigeren Ebene jetzt eine aktivere Rolle bei Ereignissen wie Encryptid, A Colossal Problem und Scorched Earth spielen. Diese Ereignisse werden immernoch schwierig sein, aber ihr könnt einen größeren Einfluss haben als zuvor, ohne die Schwierigkeit für andere zu beeinträchtigen. Ebenso erhalten höherstufige Charaktere von Kreaturen wie dem legendären Megasloth während Fasnacht und den Mole Miners bei Uranium Fever mehr Beute.

„Neue Spieler können jetzt das Ödland von West Virginia erkunden, ohne die Schwierigkeiten von damals zu erleben“, erklärt Gardiner. „Während eine Deathclaw immer noch ein herausfordernder Gegner sein wird und ihr immer noch auf harte Bosse treffen werdet, seht ihr keine zufälligen Feinde mehr, die scheinbar viel zu hoch für die Zone des Spiels sind, in der ihr euch befindet. Veteranen hingegen können zu mehreren vorherigen Bereichen des Spiels zurückkehren und neue Herausforderungen finden. Beide Spielertypen können sich zusammenschließen, um Events zu erleben, zu suchen und anzugehen, während Monster in Echtzeit geebnet werden, um Levelunterschiede auszugleichen.“

Saisonl 2 beginnt mit dem Patch 22 und bringt eine Vielzahl von Updates und Verbesserungen für das Seasons-System sowie ein neues S.C.O.R.E. Board und neue Belohnungen mit! In Saison 2 tretet ihr der Armor Ace und der Power Patrol bei, wenn sie gegen den Subjugator und seine Armee von Red Viper-Dienern antreten. Helft dabei, die Anklage gegen die unterdrückerischen Vipern zu führen und kämpft in den nächsten Wochen für die Freiheit. Wie schon zuvor erhaltet ihr bei jedem Aufstieg Belohnungen. Zum Beispiel thematische Kosmetik, C.A.M.P. Gegenstände, Währungen im Spiel, Perk Card Packs und mehr.

Wie bei The Legendary Run stehen in unserer zweiten Saison 100 Ränge zur Verfügung. Dieses Mal fügen wir eine Vielzahl brandneuer Kosmetika hinzu, darunter Armor Ace Power Armors, Red Viper Armors, Waffenfelle, ein Gewächshausgebäude für alle Pflanzen-Liebhaber und sogar einige Aktivitäten um das C.A.M.P. zu genießen, wie der Tischfußball und die Armor Ace Shooting Gallery. In-Game-Währungen wie Atoms, Scrip, Gold Bullion und Caps kehren ebenfalls als Ranglisten-Belohnungen zurück. Perk Card Packs sind nützlich für alle unter euch, die nach dem Eintreffen von Update 22 legendäre Vergünstigungen ausrüsten und aktualisieren möchten. Wir experimentieren sogar mit neuen Belohnungen wie Vintage Nukashine und Nuclear Keycards!

„Während der ersten Staffel gab es viele Lektionen zu lernen, und wir waren begeistert von dem Engagement und dem Feedback der Spieler“, so Senior Economist James Phillips. „Einer der Schlüsselbereiche, den wir während der ersten Saison und jetzt in der zweiten Saison verbessern wollten, ist die Menge an SCORE, die durch die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen verdient werden kann. Wir haben viele doppelte SCORE-Events und zusätzlichen Herausforderungen hinzugefügt. So gibt es mehr Optionen, um auf Rang 100 aufzusteigen. Wir haben gehört, dass viele Spieler mehr SCORE in wöchentliche Herausforderungen verschieben möchten. In Staffel 2 erhöhen wir also die Anzahl of Weeklies als Antwort und Verschiebung eines Teils der SCORE, die von Daily Challenges zu Weekly Challenges verdient wurden. „

Doch das ist noch nicht alles. Ab sofort können Rank-Ups sofort gekauft werden. Wer also mit Atoms aufsteigen möchte, kann dies am selben Tag tun, an dem die Saison beginnt. Belohnungen der letzten Saison hinzu, darunter Lunchboxes, Ammo Converter und Chicken Coop und Gold Bullion-Verkäufer, damit diejenigen, die sie möglicherweise verpasst haben, die Möglichkeit haben, etwas zu ergattern.

„Wir haben uns alle Rückmeldungen der Spieler angehört, besonderswenn es um Herausforderungen und den Fortschritt der Spieler in den Rängen der Saison geht, um die Vielfalt der Belohnungen und um mehr Ziele und Belohnungen, die sie selbst nach Rang 100 bekommen können „, sagt Phillips. „Das Beste kommt noch. Das Feedback, das wir von den Spielern erhalten haben, war so wertvoll und wir können es kaum erwarten zu hören, was die Spieler über die kommende Saison zu sagen haben!“

Erhaltet mit Daily Ops, einem neuen System, das Dungeons wiederspielbar macht, noch mehr aus euren Dungeon-Runs heraus. „Appalachia hat eine Vielzahl interessanter Dungeon-Standorte, von denen viele nach der ersten Erkundung wenig Grund für erneute Besuche hatten“, erklärt Steve Massey, Lead Level Designer. „Daily Ops ist ein wiederholbares Spielsystem, mit dem Spieler in einen dieser Dungeons springen und herausfordernde Wellen zufälliger Feinde bekämpfen können, während sie eine Reihe von Zielen erfüllen. Das wird sich anders anfühlen als der Rest des Spiels – nicht nur wegen seiner Intensität, sondern wegen des Enemy Mutation-System, das für herausfordernde Begegnungen sorgt, die die Spielerzahlen und -fähigkeiten an ihre Grenzen bringen. Es ist eine perfekte Ergänzung zu unserer One Wasteland-Funktion, da ihr in jedem Dungeon der Welt kämpfen und eine aufregende Erfahrung machen könnt“

Jede Woche wird ein anderer Dungeon zum „Daily Op“ befördert und jeden Tag wird eine neue Enemy Mutation auf diesen Dungeon angewendet. Enemy Mutations sind ein weiteres neues System, das eine feindliche Parallele für Spielermutationen bietet. So könnte zum Beispiel eine feindliche Mutation einen Feind beim Tod explodieren lassen oder im Tarnmodus sein, wenn ihr nicht gerade angreift. In Verbindung mit den sich stetig verändernden Zielen wird es eine frische und aufregende Erfahrung für die Spieler werden, die man immer neu erleben kann. Der Schwierigkeitsgrad jeder täglichen Operation wird auf eure Gruppe skaliert – von einem bis vier Spielern – und sollte zwischen 10 und 20 Minuten dauern. Das Ziel von Daily Ops ist es, den Spielern, die immer wieder zu Fallout 76 zurückkehren, eine noch lohnendere Erfahrung zu bieten.

Das abgestufte Belohnungssystem wurde entwickelt, um Boni für Spieler zu sammeln, die alles nutzen, was die Daily Ops zu bieten haben. Spieler erhalten möglicherweise nur einmal pro Tag die vollen Belohnungen für das Abschließen von Daily Ops. Doch Massey erklärt, dass es fantastische Belohnungen geben wird: „Mit nur einem Top-Lauf der ‚Elder Tier‘ könnt ihr Folgendes erhalten: einen großen XP-Zuschuss, zwei Währungszuschüsse, zwei legendäre Gegenstände und ein ‚Pflegepaket‘ bestehend aus Munition, Erster Hilfe und Sprengstoff. Zusätzlich gibt es bis zu drei Rollen aus der Liste der seltenen Gegenstände, die eine große Liste einzigartiger Gegenstände enthalten. Einige Beispiele sind eine neue, anpassbare Nahkampfwaffe namens War Glaive, sowie ein C.A.M.P.-Item, der Krankheiten heilen kann! Wir planen außerdem, diese Belohnungsliste für seltene Gegenstände frühzeitig und häufig zu ergänzen, um alles frisch und aufregend zu halten.“

Und genau wie beim Rest von Fallout 76 wird das Team genau zuhören, wenn die Spieler Feedback geben, wenn es um Pläne für die Zukunft von Daily Ops geht. „Wir stellen derzeit einen Plan für einen zweiten Daily Ops-Beat zusammen und freuen uns über ein umfassendes Community-Feedback, um die Richtung voranzutreiben“, sagt Massey. „Wir prüfen einen zweiten Spielmodus sowie zusätzliche Standorte, feindliche Fraktionen und feindliche Mutationen. Ein unternehmungslustiger Benutzer in unserem öffentlichen Testserver-Forum gab bekannt, dass wir mit 48 möglichen zufälligen täglichen Kombinationen starten – das ist toll für den Anfang. Wir freuen uns darauf, das mit zukünftigen Versionen exponentiell zu erweitern.“