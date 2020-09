PM: Overcooked! All You Can Eat bietet Barrierefreiheit-Optionen und einen Unterstützungsmodus (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey, Leute! Nach unserer Ankündigung im Juli wollten wir euch noch einmal einen Nachschlag in Sachen Infos zu Overcooked! All You Can Eat servieren und euch zeigen, was wir unternehmen, um das Spiel zur bisher zugänglichsten Version von Overcooked! zu machen.

Wir wissen, dass viele Leute Overcooked! gerne mit ihren Freunden und ihrer Familie spielen. Deswegen wollten wir Overcooked! All You Can Eat ein paar Optionen spendieren, durch die sich der Chaosfaktor des kooperativen Kocherlebnisses etwas verringern lässt.

Der Unterstützungsmodus führt eine Reihe von Features ein, die den Schwierigkeitsgrad senken. Er ist somit perfekt für neue Spieler, jüngere Spieler oder alle, die einfach ohne viel Lärm in der Küche kochen wollen. Wenn ihr ein neues Spiel startet, habt ihr die Option, den Unterstützungsmodus auszuwählen. Er beinhaltet:

Außerdem habt ihr die Option, Rezept-Timeouts ein- bzw. auszuschalten – keine gescheiterten Bestellungen mehr!

Um allen Menschen mit Farbenblindheit zu helfen, sind die Kochsymbole jetzt nicht nur durch unterschiedliche Farben auseinanderzuhalten, sondern auch durch Formen. Das Feature fanden wir so toll, dass wir entschieden haben, es dauerhaft beizubehalten!

In den Barrierefreiheit-Optionen lassen sich einfachere, für Legastheniker besser lesbare Texte für alle Dialogboxen einschalten.

Außerdem gibt es eine Option, über die ihr die Größe bzw. den Maßstab der Texte an folgenden Stellen anpassen könnt:

Zusätzlich zu den oben genannten Punkten haben wir das Menüsystem komplett überarbeitet, um eine nahtlosere Navigation zwischen den Spielen und den DLCs zu ermöglichen. Aufgrund der großen Vielfalt von Köchen in Overcooked! All You Can Eat haben wir den Bildschirm, in dem man seinen Koch wählt, vollkommen neu gestaltet. Hier seht ihr alle 60 Köche (inklusive zwei neuer, geheimer Köche