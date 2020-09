PC XOne Xbox X

In unserem Noten-Vergleich zu Tell me Why führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Tell me Why

v. 100 Die Detektivarbeit rund um Mary-Anne steht so sehr im Fokus, dass das Schicksal der Protagonisten eher nebenbei erzählt wird. Die Kulisse ist zwar sehr stimmungsvoll, aber leider stören die steife Mimik und die teils träge Steuerung. Schließlich gab es auch spielerisch zu wenig Anreize und die Konsequenzen der Entscheidungen werden nicht wirklich spürbar. Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 82

v. 100 Auch wenn Tell Me Why trotz seiner kleineren Makel ein sehr schönes Spiel ist, wäre es nicht verkehrt, wenn sich Dontnod zur Abwechslung mal wieder von der bewährten Formel lösen und fernab breitgetretener Pfade bewegen würde, denn zumindest bei mir stellten sich leichte Ermüdungserscheinungen ein. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

8.0

v. 10 Tylers Charakter wird nicht alleine auf sein Geschlecht reduziert, es ist vielmehr Teil seiner Charakterentwicklung. [...] Leider schwächelt dafür die Gesamthandlung, die insgesamt zu kurz kommt. In den letzten beiden Teilen von Tell Me Why wird der Fokus aber verschoben und erzählt eine gut geschriebene, tragische Familiengeschichte. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.0

v. 10 Dontods neues Story-Adventure ist ein spannender Mix aus Familiendrama und Mystery-Krimi. Die Dynamik des Zwillings-Duos funktionierte für mich vom Start weg. Und obwohl ich immer wieder in aller Ruhe Hotspots in Räumen absuche, stimmt das Pacing der Geschichte. Denn es erwarten mich nicht nur Gespräche der Ronans.

Durchschnittswertung 7.6 *Zuletzt überprüft: 15.9.2020, 16:30 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.