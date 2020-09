PM: Mit dem heutigen Update in der Mitte der Saison wird in Fall Guys alles durcheinander gewirbelt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Prinzip von Fall Guys: Ultimate Knockout, einen verrückten Hindernislauf, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt, mit einem Battle-Royale-artigen Kampf um die Krone zu kombinieren, kommt bei unseren Spielern sehr gut an. Und zwar so gut, dass wir anscheinend das am häufigsten heruntergeladene PS Plus-Spiel aller Zeiten sind … wer hätte das gedacht?! Mit dem heutigen Update inmitten der Saison erhaltet ihr Zugang zu noch bunterem Chaos, jeder Menge teuflischer Varianten bekannter Hinderniskurse und einige überraschende Änderungen, die unseren kleinen Helden das Leben noch schwerer machen.

Einer der besten Aspekte bei der Arbeit an Fall Guys ist es, dass wir uns bei der Gestaltung unserer Level völlig austoben können. Wir lieben es, wie unsere kleinen flapsigen Bohnen durch unsere farbenprächtigen Welten taumeln. Wir feiern die genialen Taktiken und Techniken, mit denen unsere Community versucht, den Sieg zu erringen … und dabei häufig eine unvermeidliche, nach Schleim schmeckende Niederlage einstecken muss. Aber natürlich wollen wir es unseren Fans nicht zu leicht machen! Deswegen freuen wir uns, euch verraten zu können, dass wir jede Menge Runden verändert haben, damit Fall Guys weiter ein spaßiges und unterhaltsames Slapstick-Vergnügen bleibt, bis es in Saison 2 geht.

In diesem Patch werdet ihr schnell feststellen, dass im Blunderdome nicht alles so ist, wie es scheint. Bekannte und beliebte Spiele müssen auf neue Art und Weise bewältigt werden – und dabei warten Dutzende neuer Hindernisse, verwirrende Drehungen und Wendungen und natürlich jede Menge herabfallende Früchte auf euch. Und das Beste dabei: Die Spieler haben keine Ahnung, wann diese Änderungen einsetzen werden! Keiner ist vor der Schande gefeit!

Die zufällig einsetzenden Änderungen sorgen dafür, dass die Spieler schnell umdenken müssen, wenn sie nicht im Schleim landen wollen. Wir wollen die Community wirklich überraschen, aber ihr könnt euch schon mal auf einige wirklich abgefahrene Varianten der bekannten Klassiker aus Saison 1 erwarten.

Beim Türen-Lauf können verlässlich scheinende Türenmuster plötzlich doch ganz irreführend sein. Bei Sturz-Ball können sich drehende Plattformen schnell dafür sorgen, dass sich das Blatt wendet. Denkt ihr, ihr kommt mittlerweile eigentlich ganz gut mit den Wippen zurecht? Sagen wir es mal so: Denkt nochmal darüber nach! Erinnert ihr euch noch an die Drehkreuze, die es beim Hindernis-Rennen zu überwinden galt? Dank einiger kleiner, sich drehender Schläger wird dieses Erlebnis nun nicht mehr ganz so angenehm. Ihr werdet den verschiedensten Hindernismischungen begegnen. Wir sind schon gespannt, was ihr davon halten werdet.

Von Anfang an haben wir auf das Feedback aus der Community gehört und mit Hotfixes und Patches dafür gesorgt, dass Fall Guys auch weiterhin ein spaßiges Erlebnis bleibt. Dieser große Patch bildet da keine Ausnahme! Ihr könnt euch auf eine höhere Server-Stabilität, Grafikverbesserungen und jede Menge anderer Änderungen freuen, durch die Fall Guys noch einen Ticken flüssiger laufen wird.

In der Community geht das Gerücht um, dass es demnächst ein großes und eher aggressives, hammermäßiges Hindernis geben wird, mit dem Fall Guys in Zukunft noch wilder werden wird. Wir können natürlich noch nicht zu arg ins Detail gehen, aber so viel sei gesagt: Das Hindernis wird den Namen Big Yeetus tragen und wird definitiv kommen!

Der Patch in der Mitte der Saison geht heute live und wir freuen uns darauf, eure Meinung zu hören. Ihr könnt uns auf Twitter oder auf unserem offiziellen Discord-Server kontaktieren. Wir sehen uns an der Startlinie!