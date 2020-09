Fall Guys: Entwickler verbannte Cheater auf eigene Mogel-Insel

PC PS4

Wenn ihr den Indie-Überraschungshit Fall Guys - Ultimate Knockout (im Test, Note: 8.5) gespielt habt, dann dürfte euch vor allem auf dem PC ein unschöner Faktor aufgefallen sein: Es gibt einige Cheater. Die Entwickler von Medatonic haben sich aber eine kreative Lösung für das Problem einfallen lassen. Die Betrüger wurden kurzerhand auf eine eigene Insel verbannt. Mittlerweile wurde das Eiland wieder geschlossen und Cheater sind schlicht nicht mehr in der Lage, sich ins Spiel einzuloggen. Auf Twitter haben die Entwickler aber ausführlich aufgeschlüsselt, wie der "Aufstieg und Fall" von Cheater Island zustande kam.

So habe Fall Guys von Anfang an eine Mogel-Erkennung gehabt, die Betrüger zwar entsprechend gekennzeichnet habe, aber weiter nichts unternahm. Obwohl die eifrigen Mogelbohnen erkannten, warum sie eine eben solche Kennzeichnung erhielten, konnte Mediatonic ihre Software immer weiter verbessern. Cheater konnten ihre aktuelle Partie fertigspielen, beim nächsten Start des Matchmakings wurden sie aber in besondere Lobbies versetzt, ohne es zu wissen. In diesen wurden sie nur mit anderen Moglern aus ihrer Region zusammengewürfelt – die Matches kamen aber so gut wie nie zustande, da mindestens 40 Spieler benötigt wurden, um ein Match startfähig zu machen. So hingen die Cheater ewig im Ladebildschirm fest.

Durch Family Sharing und Partien mit Freunden konnten die Bösewichte diese Maßnahme aber aushebeln, also steuerte Mediatonic gegen. Schlussendlich tauchten auf Reddit tatsächlich Videos von Matches auf Cheater Island auf. Innerhalb weniger Sekunden rasten die Bohnen zur Krone. Die Entwickler konnten die Echtheit zwar nicht überprüfen, nahmen die Clips aber als Grund, die Insel zu schließen und Betrüger einfach aus Fall Guys auszusperren. Man wolle nicht, dass das Spiel schlecht dastehe.

Mit Big Yeetus and Anti-Cheatus kündigte Mediatonic nun ein neues Update für den ungewöhnlichen Battle-Royale-Titel an, das sich weiter mit der Cheater-Problematik befassen soll. So soll Epics Anti-Cheat-Software ins Spiel implementiert werden, um Mogler noch weiter einzuschränken. Welche weiteren Inhalte der Patch bringen soll, ist nicht bekannt. Die komplette Geschichte von Cheater Island könnt ihr in diesem langen Twitter-Thread nachlesen.