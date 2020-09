Atomicrops: Ab dem 17. September bei Gog und Steam + Neue Inhalte

PC Switch XOne PS4

Am 17. September endet die Epic-Exklusivität der PC-Version des Action-Roguelites Atomicrops (im Spiele-Check) und der Titel ist bei Gog.com (GG-Partnerlink) und Steam erhältlich. In dem Spiel übernehmt ihr die Farm eines verstorbenen Familienmitglieds in der Postapokalypse, pflanzt und erntet tagsüber Obst und Gemüse. In der Nacht machen euch mutierte Gegner eure Ernte streitig. Es bleibt euch nichts anderes übrig, als sie mit roher Waffengewalt zu verteidigen, denn Atomicrops ist keine Farming-Simulation, sondern ein flotter Twin-Stick-Shooter mit Roguelite-Elementen.

Dank des Thyme-Flies-Updates erwarten euch in der Version zudem einige neue Inhalte. Hierzu zählen die spielbaren Charaktere Dandelion und Thyme, die Waffen Flammenwerfer, "Catling"-Gun und "Biodegrader", sowie verschiedene Upgrades, die euch helfen leichter über den Tag und durch die Nacht zu kommen. Weitere Neuheiten sind ein Traktor, der euch einen Tunnel zurück zu eurer Farm gräbt, und zwölf weitere permanente Upgrades, die ihr im Starthub erwerben könnt.

Zudem werden die Online-Ranglisten freigeschaltet, ihr könnt eure Fähigkeiten in einem Daily-Run unter Beweis stellen und es wurden Balance-Änderungen vorgenommen. Alle Einzelheiten zum Thyme-Flies-Update lest ihr in der Ankündigung bei Steam nach. In bewegten Bildern seht ihr einige der Neuerungen in dem offiziellen Trailer, den ihr am Ende dieser News findet.