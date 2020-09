PM: Rätselhafte Abenteuer auf Fischplaneten – Das bezaubernde Adventure TOHU von The Irregular Corporation erscheint noch dieses Jahr. (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Rätselhafte Abenteuer auf Fischplaneten – Das bezaubernde Adventure TOHU von The Irregular Corporation erscheint noch dieses Jahr.

– Entdeckt im neuen, fesselnden Rätselspiel des Publishers von Murder by Numbers handgemachte Welten zu den Klängen des Komponisten von Hollow Knight –

14. September 2020 – Publisher The Irregular Corporation (Murder By Numbers) und der gefeierte Entwickler Fireart Games (Spirit Roots) haben heute TOHU angekündigt – ein wunderschönes, neues Adventure-Spiel, das noch dieses Jahr auf Steam, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Zudem wurde ein neues, tiefgehendes Gameplay-Walkthrough-Video veröffentlicht, das einen detaillierten Einblick in ein frühes Rätsel des Spiels ermöglicht.

TOHU – Gameplay Walkthrough :

In TOHU gilt es eine wundervoll seltsame, aus Fischplaneten bestehende, Welt zu entdecken. Erkundet wunderschöne Landschaften, löst verzwickte Rätsel und entdeckt die Wahrheit hinter einem mysteriösen kleinen Mädchen und ihrem mechanischen Alter-Ego – Cubus. TOHU kombiniert traditionelle Adventure-Mechaniken mit einem zugänglichen Design und entführt Spielerinnen und Spieler an vielfältige, bezaubernde Schauplätze, in einer verqueren Welt voller wundervoller Kreaturen, in der die Gesetze der Physik nicht immer gelten.

Wechselt jederzeit zwischen dem Mädchen und Cubus hin und her um ihre einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen – verliert jedoch nicht den Überblick. Hinter jeder Ecke lauern Geheimnisse und ihr werdet sorgfältig planen müssen um kreative Lösungen für die verzwickten Rätsel zu finden. Ob es darum geht Kleintiere für den Antrieb einen Flugschiffes zu finden, oder schnauzbärtige Maulwürfe aus einer Kanone zu feuern, TOHU is voller abgedrehter und herausfordernder Rätsel, die gelöst werden wollen.

Das Abenteuer beginnt als die friedliche Welt der Fischplaneten von einer eigenartigen Schattengestalt heimgesucht wird. Mit der Absicht Chaos zu stiften, zerstört sie die heilige Maschine, die der Schlüssel zu dieser Welt ist und bedroht somit das Leben auf den Fischplaneten. Während der unvergesslichen Reise, auf die euch die zauberhafte Geschichte des Spiels entsendet, werdet ihr exzentrischen Charakteren wie Juncle – euer dünnbeiniger Roboterfreund und ehemaliger Betreuer, der mit edlen Waren handelt und in einer Badewanne lebt – begegnen. Abgerundet wird das Erlebnis von einem Soundtrack aus der Feder von Christopher Larkin (Hollow Knight) dank dem TOHU sein visuelles Storytelling mit einer üppigen und einnehmenden musikalischen Komposition verbindet.

TOHU erscheint noch dieses Jahr. Bleibt auf Twitter @irregularcorp , stets zu The Irregular Corporation auf dem Laufenden oder schaut auf www.theirregularcorporation.com vorbei.

Über Fireart Games

Fireart Games ist ein kleines, unabhängiges Entwicklungsstudio, das sich auf schön anzusehende, handgemachte Spiele mit einer tollen Spielerfahrung fokussiert.

Über The Irregular Corporation

The Irregular Corporation ist von den unterschiedlichen Leidenschaften der Spielerschaft rund um den Globus getrieben und gibt seit 2015 einzigartige und einnehmende Spiele unterschiedlicher Genres heraus. The Irregular Corporation vereint ein globales Team aus leidenschaftlichen Profis der Industrie, die ihre Erfahrung nutzen um unabhängige Entwickler zu unterstützen und das volle Potential ihrer Spiele zu unterstützen. Unsere Titel umfassen unter anderem den PC Building Simulator, Good Company und das kürzlich angekündigte Mars Horizon.