Ikea und Asus arbeiten zusammen an Gaming-Möbeln

Foto: Sam Greenhalgh // CC BY 2.0

Ikea kündigte heute seinen Einstieg in das Gaming-Möbel-Segment an. Gemeinsam mit Asus Republic of Gamers (ROG) möchte die schwedische Möbelhauskette nächstes Jahr eine eigene Produktlinie herausbringen, die in etwa 30 verschiedene Artikel umfassen soll. Mit Details hielten sich die beiden Unternehmen heute noch bedeckt und erklärten weder welche Produkte das genau sein werden noch wie sie aussehen.

Stattdessen heißt es in der Mitteilung, dass insbesondere "Bezahlbarkeit" und "Ergonomie" bei der Produktentwicklung im Fokus stehen sollen, was vermutlich Attribute sind, die gemeinhin mit Ikea assoziiert werden. Die neuen Produkte sollen im Februar 2021 in China verfügbar sein und ab Oktober in den übrigen Märkten. Bisher sprechen Gaming-Möbel aufgrund ihres doch eher speziellen Designs (kantige Stühle mit Lederüberzug in rot, blau oder grün) nicht zwingend den Massengeschmack an – wenn ein globaler Player wie Ikea involviert ist, könnte sich das ändern. Die Designs bleiben aber wie erwähnt abzuwarten.