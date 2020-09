PM: Der globale Werbespot für die Marke PlayStation entführt Gamer über „The Edge“ hinaus in neue Welten (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Play Has No Limits: Unser erster globaler Slogan für die Marke PlayStation, den wir vor einigen Monaten vorgestellt haben. Heute möchten wir gern unseren neuesten globalen Marken-Werbespot „The Edge“ vorstellen. Das Konzept „Play Has No Limits“ erwacht in diesem Spot durch eine eindrucksvolle visuelle Metapher zum Leben. Spieler nehmen uns mit auf ein Abenteuer, das sie sich nie hätten träumen lassen.

„The Edge“ spiegelt unseren Ehrgeiz wider, neue Wege zu gehen und die Gaming-Grenzen immer weiter zu sprengen. Mit der neuen Generation wollen wir die Messlatte für unsere Fans und für uns selbst höher legen. Das Herzstück unserer Marke findet sich in den mitreißenden Momenten wieder, in denen unser Herz rast und wir uns in ein unbekanntes Abenteuer stürzen. Und genau darum geht es in diesem neuen Werbespot.

Die PS5-Konsole erscheint Ende dieses Jahres und steht für eine neue Generation von Innovationen in den Bereichen Gameplay, Erzählkunst und Immersion, welche Spieler blitzschnell in neue Welten entführen. Die Zukunft des Gamings hat eine unglaublich vielversprechende Zukunft und wir möchten auch euch einige Versprechen geben. Wir werden nie aufhören, in die Zukunft zu denken. Wir werden nie aufhören, Spiele zu schätzen – genau wie die bemerkenswerten Menschen, die sie entwickeln, und die leidenschaftlichen Menschen, die sie spielen, weil wir glauben, dass Spielen keine Grenzen hat: Play Has No Limits. Wir hoffen, dass euch unser neuer Werbespot gefällt. Besonders für unsere Fans haben wir in diesem Video einige kultige PlayStation-Symbole zum Suchen versteckt. Seht es euch hier an:

Video abspielen