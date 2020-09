Little Nightmares 2 ab sofort vorbestellbar / Day-One- und TV-Edition

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Am 11. Februar 2020 wird der gruselige Puzzle-Plattformer Little Nightmares 2 erscheinen. Wie Publisher Bandai Namco nun bekannt gegeben hat, könnt ihr den Titel ab sofort vorbestellen. Das gilt für alle Versionen, also PS4, Xbox One, Switch und PC via Steam. Wenn ihr den Titel für Sonys oder Microsofts Konsole vorbestellt erhaltet ihr ein Update auf die Nextgen-Versionen für PS5, beziehungsweise Xbox Series X, sobald diese verfügbar sind.

Beim Kauf habt ihr die Wahl zwischen der Day-One-Edition und der TV-Edition. Beide enthalten eine besondere Ingame-Maske für Mono, die Mokujin aus der Tekken-Reihe nachempfunden ist. Außerdem erhaltet ihr den DLC Dachboden der Wichte. In der Day-One-Fassung sind außerdem Teile des Soundtracks aus der Feder von Tobias Lilja enthalten. Als Käufer der TV-Edition erhaltet ihr alle Musikstücke sowie ein Diorama von Mono und Six, ein Artbook, ein Steelbook und ein paar Sticker. Bestellt ihr Little Nightmares 2 über die hauseigenen Store von Bandai Namco vor, winken zudem ein Schlüsselanhänger und eine 3D-Karte.