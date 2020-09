PM: Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate mit über 150 Titeln (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du ab dem 15. September 150 Titel direkt über die Cloud – ohne zusätzliche Kosten. In der Xbox Game Pass-Bibliothek findest Du eine kuratierte Auswahl an Spielen, darunter beliebte Xbox Game Studios-Titel wie Tell Me Why, Grounded, Forza Horizon 4 und Battletoads sowie Favoriten unserer Partner-Studios wie Spiritfarer, Untitled Goose Game und Destiny 2. Ähnlich wie im Xbox Game Pass für Konsole und PC wird auch diese Sammlung im Laufe der Zeit auf Grundlage Deines Feedbacks ergänzt, sodass Du kontinuierlich neue Spiele erlebst.

Als Xbox Game Pass Ultimate-Mitglied erlebst Du dank der Cloud neue Freiräume und Flexibilität in Deiner Spielerfahrung. Einer der Hauptvorteile von Cloud Gaming besteht darin, dass Du noch mehr Optionen hast, wie, wo und wann Du Deine Spiele zockst. Da Dein Xbox-Profil in der Cloud gespeichert ist, setzt Du Dein Abenteuer in Wasteland 3, das Du auf Deiner Konsole im Wohnzimmer begonnen hast, problemlos auf Deinem Android-Smartphone oder -Tablet unterwegs fort. Die neue Technologie eignet sich perfekt für die Momente, in denen es Dich unterwegs in den Fingern juckt oder die heimische Konsole von Deinen Geschwistern oder Mitbewohnern in Beschlag genommen wird. Mit der Cloud verwandelst Du Multiplayer-Titel wie Sea of Thieves in eine großartige Couch-Koop-Erfahrung, indem Du über Konsole, PC und mobile Geräte im selben Raum gemeinsam mit Deinen Freunden spielst.

Darüber hinaus eröffnet das Cloud-Gaming als Teil des Xbox Game Pass Ultimate auch denjenigen die Welt der vielen kultigen Xbox-Titel, die vielleicht gar keine Konsole besitzen. Mit einer Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft benötigst Du nur ein Android-Handy oder -Tablet sowie einen unterstützten Controller – schon bist Du Teil der fantastischen Xbox-Community und genießt die Vorteile des Xbox-Ökosystems in vollem Umfang. Dazu gehören Freunde, Achievements, Gruppen- und Voice-Chat sowie Speicherstände in der Cloud. Außerdem spielst Du im jederzeit im Multiplayer mit Deinen Freunden – egal, ob sie in der Cloud oder auf Konsole spielen. Oder Du zockst gemeinsam mit PC-Gamern spaßige Titel wie Forza Horizon 4 oder Gears 5, die das Cross-Play auf Xbox-Konsolen unterstützen.

Und schließlich macht es das Cloud-Gaming des Xbox Game Pass Ultimate einfacher als je zuvor, mit Deinen Freunden zu spielen und gemeinsam Spaß zu haben. Da alle Mitglieder Zugang zu einer gemeinsamen Bibliothek haben, stehen Euch automatisch Dutzende von Multiplayer-Titeln zur Verfügung, die Ihr gemeinsam zocken könnt. Und das Beste daran: Wenn Ihr alle gemeinsam über die Cloud spielt, sind die Spiele sofort einsatzbereit, so dass Ihr Euch langwierige Installationen spart und direkt in das nächste große Abenteuer eintaucht. Egal, ob Du mit Freunden auf Xbox One spielst oder mit jemandem, der die Welt der Xbox-Games zum ersten Mal über die Cloud erkundet – Xbox Game Pass Ultimate bringt Euch zusammen und sorgt für ein unvergessliches Spielerlebnis.

Du und Deine Freunde wollen die neuen Titel und den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro und jeden weiteren für 12,99 Euro pro Monat.

Spiele über 100 großartige Titel, einschließlich der mit Spannung erwarteten neuen Games der Xbox Game Studios, und profitiere von exklusiven Rabatten, Perks, und Xbox Live Gold. Um Dein nächstes Spiel aus der Cloud zu spielen, downloade die Xbox Game Pass-App aus dem Samsung Galaxy Store, ONE Store oder dem Google Play Store. Oder entscheide Dich für das besondere Gaming Bundle, das nicht nur den Xbox Game Pass Ultimate sondern auch einen Power A MOGA XP5-X Plus Bluetooth Controller mit Phone Clip enthält.

Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate ist ab dem 15. September auf Android-Geräten in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Um den Übergang für alle Spieler möglichst stabil zu gestalten, wird das Angebot von Cloud-Gaming im Xbox Game Pass Ultimate schrittweise ausgeweitet, bis es global verfügbar ist. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft werden außerdem einige der kultigsten EA-Titel ebenfalls Einzug in den Xbox Game Pass Ultimate erhalten.

Dies ist nur ein weiterer Schritt, Dich als Spieler in den Mittelpunkt zu stellen: Du entscheidest wann, wo, wie und mit wem Du spielst. Verfolge die weiteren aufregenden Schritte dieser Reise weiterhin über Xbox Wire DACH, bei @XboxGamePass auf Twitter oder unserem deutschen Twitter-Kanal @XGP_PC_DACH. Gaming war noch nie so vielseitig, mobil und flexibel!