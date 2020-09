PM: Tennis World Tour 2: Die 38 Tennisstars im Spiel (Bigben Interactive)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wenige Tage vor der Veröffentlichung von Tennis World Tour 2 veröffentlichen NACON und Big Ant Studios heute die Liste der 38 enthalten Tennisstars. Die Tennissimulation erscheint am 25. September für PlayStation®4, Xbox One und PC sowie am 16. Oktober für Nintendo Switch™ im Handel.

In Tennis World Tour 2 spielen die Fans mit den größten Stars der Tenniswelt. Von Rafael Nadal bis hin zu Ashleigh Barty, Roger Federer und Legenden wie Marat Safin* und Gustavo Kuerten*, kann Tennis World Tour 2 mit einer eindrucksvollen Liste internationaler Stars aufwarten.

Hier eine Übersicht aller enthaltenen Tennisstars:

*Erhältlich als Vorbestellerbonus

Tennis World Tour 2 bietet die umfassendste Erfahrung:

Tennis World Tour 2 erscheint am 25. September 2020 für PS4™, Xbox One und PC sowie am 16. Oktober für Nintendo Switch im Handel.