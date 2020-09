PM: 6 lustige PS+ Trophäen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dank PS Plus haben wir unzählige spannende, zeitaufwendige, anstrengende und skurrile Trophäen erspielt. Aber wie oft habt ihr beim Erspielen einer Trophäe geschmunzelt oder sogar gelacht?

Trophies.de hat uns deshalb 6 der witzigsten Trophäen aus zehn Jahren PS Plus aufgelistet – und wir können garantieren: diese Trophäen bieten jede Menge gute Laune!

Normalerweise springt man als quirliger Beuteldachs durch die Level und zerstört dabei möglichst viele Holzkisten. Die ein oder andere kann man sicherlich mal übersehen oder vergessen. Am eines jeden Levels fallen die übrig gebliebenen Kisten als schmerzhafte Erinnerung auf Crash runter. Hat man aber am Ende eines Level 31 oder sogar noch mehr Kisten ausgelassen, so wird Kiste Nr. 31 zu Crash’s Verhängnis – das sollte ihm eine Lehre sein!

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy

Gegen Ende der Astronauten Karriere ist es möglich ein Raumschiff zu bauen, dieses wird für diese Trophäe der etwas anderen Art benötigt. Man muss nämlich mit einem anderen Sim ein Techtelmechtel in eben genannter Rakete vollziehen. Selbstverständlich vollkommen jugendfrei und im typischen Sims Stil.

Die Sims™ 4

Im Verlauf der Story liest Ellie immer mal wieder aus ihrem Witzebuch vor. Für die Trophäe muss man alle Witze von Ellie anhören. Die Witze sind nur leider teilweise so schlecht, dass sie schon wieder lustig sind. Weshalb es sich definitiv nicht nur für die Trophäe lohnt alle Witze über sich ergehen zu lassen.

The Last of Us™ Remastered

Kratos, seines Zeichens der größte Frauenheld der griechischen Mythologie, bekommt die Aufgabe in God of War III das Bett mit Aphrodite der Göttin der Liebe zu teilen. Beendet man das Minispiel erfolgreich wird man mit dieser Trophäe belohnt.

God of War® III Remastered

Für Geheimagent Solid Snake ist Tarnung das A und O für seine Missionen. Und ein individuelles Kunstverständnis scheint der alte Kerl aber auch zu haben? Stellt man sich an einer bestimmten Stelle neben einer Statue und wiederholt man die Tarn-Aktion mehrere Male, so zerbricht Snake das „Allerwerteste“ von diesem Kunstobjekt. Autsch!

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Piraten zu entkommen und in der Wildnis überleben hört sich nicht gerade lustig an, und wenn dann noch Vaas dabei ist, hört der Spaß schnell auf. In seiner ganzen Güte bekommt man 30 Sekunden Vorsprung, bevor man gejagt wird. Dies geht aber natürlich nicht ohne Kommentar. Während man um sein Leben rennt, hat er nicht besseres zu tun als „Lauf Forrest, Lauf“ hinterher zu brüllen. Läuft man aber dann so schnell und weit wie Forrest Gump, bekommt man die Trophäe.

Far Cry® 3

Seid ihr schon fleißig bei der Summer of Play Trophäen Challenge dabei und erspielt euch einen der coolen Preise? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, welche ihr davon besitzt und ob es andere Trophäen gibt, die euch schwer gefallen sind.