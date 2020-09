Star Citizen: Chris Roberts verteidigt seinen "Traum" gegen Fankritik

PC Linux

Im Forum von Star Citizen regte sich zuletzt Kritik eines unzufriedenen Users, auf die Chef-Designer Chris Roberts mit einem langen Plädoyer reagierte, um sein Projekt und die Arbeit des Entwicklerstudios zu verteidigen.

Im Forum kritisierte ein User den mangelnden Fortschritt in der Entwicklung von Star Citizen am Beispiel des Features der Raumatmosphären, bei dem in sich 4 Jahren kaum etwas getan habe. Roberts antwortete darauf sehr ausführlich, inwieweit das Feature implementiert ist (etwa indem Figuren in Räumen mit zu wenig Sauerstoff in der Atmosphäre ersticken können) und was noch damit geplant sei, etwa in Bezug auf Auswirkungen auf das Schadenssystem.

Darauf warf der User Roberts vor:

Ich will kein so detailliertes Schadensmodell. Ein Raumsysstem/ Schadensmodell, das auf den ersten Blick gut aussieht, reicht mir vollkommen. Nach acht Jahren hat Cloud Imperium Games nicht mal das geschafft, viele Basismechaniken fehlen noch oder sind amateurhaft umgesetzt. Was du in deinem Kommentar beschreibst, Chris, würde mindestens noch 10-20 Jahre dauern. Das ist das Problem, die Grundlagen werden ignoriert, amateurhafte Platzhalter werden benutzt und dann heißt es, wie großartig das Spiel wird [...].

Roberts reagierte auf den Frust des Fans mit einem langen Post. Darin betont er, dass die Raumatmosphäre-Features verbaut sind. Nur weil sie nicht so reagieren, wie es der User erwartet, heißt es nicht, dass sie nicht existieren und die Entwickler sie anlügen würden. Es bringe nichts, bei Fragen die Entwickler anzugreifen und ihre Professionalität anzuzweifeln.

Meine größte Enttäuschung an modernen Internetdiskussionen ist, dass es so viel Zynismus gibt [...] und ein Teil der Leute das Schlimmste annimmt. Wenn ein Feature fehlt, zu spät kommt oder verbuggt ist, liegt es daran, dass die Firma oder der Entwickler lügt und/oder inkompetent ist und nicht an dem Fakt, dass es einfach länger gedauert hat oder mehr Probleme hat, als erwartet. [...] Entwickler sind von Natur aus optimistisch.

Weiter betont Roberts, dass Features nicht willkürlich verschoben würden, sondern die Priorität sich danach richtet, welche Features fertig werden müssen, weil sie sich stark auf andere auswirken. Außerdem investiere Cloud Imperium Games viel Zeit in Komfort, Performance und Stabilität von Star Citizen, da es täglich von Tausenden gespielt wird. Mit der in Zukunft erscheinenden neuen Road Map könne die Community noch genauer verfolgen, woran die Entwickler arbeiten und welche harten Entscheidungen sie täglich beim Projekt treffen würden.

Roberts sieht ein, dass der User unzufrieden mit der Priorisierung des Teams ist, aber endet damit, dass er bei Star Citizen keine Kompromisse eingehen will: