Kena - Bridge of Spirits: Auf Anfang 2021 verschoben

PC PS4 PS5

Im Juni diesen Jahres kündigte das Indie-Studio Ember Labs seinen Debut-Titel Kena - Bridge of Spirits für das 4. Quartal 2020 an. Das Team hat zuvor mt kurzen Animationsfilmen wie dem Zelda-Fanfilm Terrible Fate für Aufmerksamkeit gesorgt und so zeichnet sich auch das märchenhafte Action-Adventure der Indies durch einen filmhaften Look aus.

Allerdings gab der Entwickler nun über Twitter bekannt, dass sich der Release von Kena -Bridge of Spirits auf das 1. Quartal 2021 verschiebt. Grund dafür sind die Herausforderungen bei der Umstellung auf Heimarbeit, wodurch die Entwicklung langsamer vorankam und der Titel nun mehr Zeit braucht.

In Kena - Bridge of Spirits werdet ihr in der Third-Person-Perspektive gegen Monster kämpfen und die Rot – kleine, pelzige Kreaturen – befehligen, damit sie für euch die Umgebung manipulieren oder euch im Kampf unterstützen. Der Soundtrack wird vom Komponisten Theophany stammen, der schon die Musik für Terrible Fate beitrug und am Sound Design von Oxenfree (im Test, Note 8.0) mitwirkte.