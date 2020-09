Montagmorgen-Podcast #363

Teaser Der heutige Cast hat einen weihnachtlichen Bonus und bietet zusätzlich Verwirrgarantie. Unser Stargast teilt sich schließlich einen Namen mit einem GG-Redakteur.

Einmal mehr erfreuen Hagen und Dennis eure Gehörgänge an einem Montagmorgen. Der heutige Podcast bietet aber 50 Prozent mehr Inhalt, denn die beiden haben sich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Der Zockervater hat sich die Teilnahme durch Zückung seines Weihnachtsaktions-Jokers ermöglicht und sein Echtwelt-Name bietet einiges Verwirrungs-Potenzial, schließlich teilt er sich ihn mit einem der castenden Redakteure. Doch auch die Liebe für Paper Mario und eine Sony-Konsole haben sie gemein. Außerdem verrät euch der mysteriöse Dritte im Bunde, was es denn eigentlich mit dem Projekt Zockervater so auf sich hat.

Alle Themen im Überblick: