Path of Exile: Plant in Heist ab dem 18. September eigene Diebeszüge

Wenn ihr in der Harvest-Erweiterung für Path of Exile noch Aufgaben erledigen wollt, solltet ihr euch sputen, denn am 15. September um 00:00 Uhr endet diese Liga. Aber, nach der Liga ist vor der Liga und der nächste Inhaltspatch steht schon in den Startlöchern: Bereits am 18. September um 22:00 Uhr erscheint Heist für PC und MacOs, Spieler auf den Konsolen legen erst am 23. September los.

Für die neueste Erweiterung wurden in der Welt von Wraeclast Aufträge und Münzen versteckt, die euch den Aufenthaltsort wertvoller Beute zeigen. Euer Ziel ist es, diese zu stehlen und dafür benötigt ihr neben dem Wissen über den Ort des begehrten Objektes auch möglichst viel Informationen über mögliche Sicherungsvorkehrungen. Unterstützung bei eurem Raubüberfall erhaltet ihr von den Dieben im Hafen der Abtrünnigen. Diese könnt ihr anheuern, mit der Planung des Einbruchs beauftragen und euch ihre tatkräftige Unterstützung sichern. Stattet sie hierfür mit verschiedenen hilfreichen Gegenständen aus. Besonders lohnend sind die "Großen Coups", für die ihr jedoch besonders viel Informationen sammeln und auch mehrere Meisterdiebe engagieren müsst. Bei allen Überfällen gilt es vorsichtig vorzugehen, damit ihr möglichst wenig Alarme auslöst. Denn schafft ihr es nicht, einen Einbruch erfolgreich abzuschließen, verliert ihr alle bis dahin gesammelte Beute.

Mit Heist wird das Hack and Slay neben speziellen Belohnungen für die namensgebende Erweiterung wie Repliken, Verzauberungen für Waffen und Rüstungen um neue Fertigkeiten- und Unterstützungsgemmen, Zauber, Gegenstände sowie Weissagungskarten ergänzt. Außerdem werden die Fluch-Mechanik und die Stahl-Fertigkeiten überarbeitet. Viele weitere Informationen erhaltet ihr in der Ankündigung auf der offiziellen Homepage. Einen ersten Eindruck vom neuen Inhalt verschafft euch der Trailer, den wir euch am Ende dieser News eingebettet haben.