GamersGlobal-Bundesliga-Tippspiel 2020/2021 gestartet

Der Autor dieser Zeilen könnte euch jetzt mit langen Sätzen langweilen, in denen er über die Covid-19-Pandemie klagt und deren Auswirkung auf unser aller tägliches Leben, wie auch auf eine der schönsten Nebensachen der Welt - Fußball! Aber sicher hattet ihr alle genug Zeit euch ausgiebig mit Themen wie Saisonabbruch, Geisterspielen und einer verschobenen Europameisterschaft zu befassen, und so blicken wir einfach nur nach vorne auf das kommende Wochenende, an dem die Bundesliga mit kleiner Pandemieverzögerung in die Saison 2020/2021 startet. Und wie das Amen in der Kirche folgt, geht dem ersten Spieltag der Start des inoffiziellen GamersGlobal-Bundesligatippspiels voraus, zu dem wir euch hiermit gerne einladen.

Ein wenig müssen wir zunächst aber dennoch in der Vergangenheit schwelgen, schließlich gilt es noch die herausragenden Tipper der Vorsaison herauszustellen. Den ersten Platz mit 566 Punkte sicherte sich chrism, dazu ganz herzlichen Glückwunsch! Denkbar knapp vorbei am obersten Platz schrammte GoldEtter mit 564 Zählern, auch wenn das noch nicht das engste Ergebnis war. Das findet sich dieses Jahr im Ringen um Platz 3: Sowohl CmdCool als auch Lencer erreichten einen Stand von 558 Punkten, ersterer setzte sich letztlich nur durch die höhere Zahl der Tagessiege durch. Den weiteren Platzierten auf dem Treppchen, so wie auch allen anderen Teilnehmern, Gratulation zum Erreichten!

Fußballergebnisse richtig tippen könnt ihr im Schlaf? Lasst euren Worten Taten folgen und nehmt in diesem Jahr an unserem Tippspiel teil. Surft dazu einfach auf www.kicktipp.de/ggbuli und meldet euch zur neuen Runde an (im Idealfall mit eurem GG-Usernamen, damit euch eure Konkurrenten auch erkennen). Das weitere Vorgehen ist simpel: An jedem Spieltag tippt ihr die Ergebnisse der einzelnen Partien und sammelt auf diese Weise sowie durch die Beantwortung von fünf Fragen Punkte. Wer nach den Relegationsspielen im Mai 2021 die meisten Zähler gesammelt hat, ist der Sieger und kann sich über Respekt und ewig währenden Ruhm freuen.

In unserem Forum findet ihr außerdem einen Thread, in dem weitere Informationen und Regeln festgehalten sind. Selbstverständlich ist dort auch Platz für Diskussionen sowie Freude und Trauer in Sieg und Niederlage. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahmen und wünschen allen Mittippern viel Spaß und Erfolg!