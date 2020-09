Der Herr der Ringe Online: Update 28 bringt reitbare Schweine

PC MacOS

"Totgesagte leben länger". Dieses Sprichwort trifft auch auf das mittlerweile etwas betagte MMORPG Der Herr der Ringe Online zu. Damit das so bleibt füttern die Macher von Standing Stone Games die Spieler in regelmäßigen Abständen mit neuen Erweiterungen, Schlachtzügen und Veranstaltungen, wie zuletzt die Hochzeit zwischen Aragorn und Arwen in Minas Tirith.

Bevor im nächsten Jahr die inzwischen achte große Erweiterung Gundabad erscheinen soll, eine von Orks besetzte große ehemalige Zwergenfestung im Norden von Mittelerde, wird noch im Oktober diesen Jahres mit dem Update 28 ein neues Gebiet mit dem Titel Krieg der drei Gipfel veröffentlicht, in dem etwa 80 Missionen von den Helden absolviert werden können. Jede Mission umfasst dabei zwei bis drei Aufgaben und kann entweder alleine oder mit einem Gefährten auf den Stufen 20 bis 130 gespielt werden.

Weiterhin dürfen sich die Spieler auf einen Schlachtzug für zwölf Spieler und eine Sechs-Spieler-Instanz freuen, die zuerst nur auf den ersten beiden Schwierigkeitsstufen (Tier 1 und 2) bestreitbar sind. Weitere Stufen sollen folgen. Schon jetzt ist bekannt, dass der Schlachtzug neue Rüstungen und Schmuck mit sich führt und das Wildschweine erstmals als neue Reittiere erscheinen. Eine Erhöhung des derzeitigen Maximallevels wird es nicht geben.

Das Erweiterungspaket erscheint in drei Fassungen: Eine Normalausgabe für 20 Dollar, eine Sammleredition für 59 Dollar sowie eine Ultimative Edition für 99 Dollar. Wie üblich wird Update 28 erst einmal nur als direkter Kauf erhältlich sein. Erst später erfolgt die Option, den neuen Bereich auch über die hauseigenen Lotro-Punkte zu erwerben.

In Kürze wird der Krieg der drei Gipfel auf dem Betaserver Bullroarer an den Start gehen, so dass sich die Spieler dort einen ersten Eindruck von den Inhalten und Mechaniken bilden können. Einen ersten visuellen Eindruck zu Krieg der drei Gipfel könnt ihr euch in dem nachfolgenden Teaser-Trailer verschaffen.