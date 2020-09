Crystal Caves: Apogee arbeitet an HD-Remaster

Wer beian die seligen MS-DOS-Shareware-Zeiten Anfang der Neunziger denkt und sich an die EGA-Abenteuer des Burgerbrutzlers und Kristallsammlers Mylo Steamwitz erinnert, wird sich über diese Ankündigung freuen:wird nicht nur eine grafisch überarbeitete Wiederauflage des Jump-and-Runs von 1991, sondern bietet neben den bekannten drei Episoden einen brandneuen Spielabschnitt sowie einen Level-Editor mit Anbindung an den Steam-Workshop. 32 Achievements, Geheimlevel, neu integrierte Schwierigkeitsgrade, animierte Storyboards und einen neu eingespielten Soundtrack gibt es als Bonus obendrauf.

Für das HD-Remaster wurde auch der klangvolle Name Apogee Software reanimiert. Das Unternehmen, das sich ab 1990 als Entwickler und/oder Publisher von unter anderem Commander Keen, Duke Nukem oder Wolfenstein 3D einen Platz in den Annalen sicherte, trat ab 1997 nur noch unter dem Namen 3D Realms auf. 2008 wurde mit Apogee Software, LLC ein neues Unternehmen geschaffen, das den Markennamen Apogee samt Logo übernahm und in den Folgejahren etwa die Duke Nukem Trilogy oder Rise of the Triad für iOS entwickelte.

Spielerisch wartet die zeitlose Mischung aus Plattform-Action und Rätseleinlagen: Um sein Schnellrestaurant zu finanzieren, begibt sich Protagonist Mylo Steamwitz auf einem Planeten im Altair-System in ein Minensystem, um dort sämtliche Edelsteine einzusammeln. Bewaffnet mit einer Raketenpistole sind Monster unterschiedlicher Coleur zu beseitigen, Plattformen zu erklimmen, Türen zu öffnen, Aufzüge zu betätigen und andere Widrigkeiten zu meistern. Punkteboni, Munitionspakete und zeitlich begrenzte Powerups liegen in den Stollen zum Aufheben bereit. Einen genauen Termin für den Release von Crystal Caves HD auf Steam konnte Apogee noch nicht nennen, ließ aber einen Trailer für die Retro-Fans da.