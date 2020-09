Euer liebstes Spiel im 1. Halbjahr 2020

Teaser Die ersten sechs Monate des aktuellen Spielejahres liegen bereits einige Wochen hinter uns. Wie immer gab es reichlich Gutes und Schlechtes. Doch was war euer Favorit im ersten Halbjahr 2020?

Das erste Spielehalbjahr 2020 endete inzwischen bereits vor ausreichend langer Zeit, sodass ihr theoretisch bereits alles spielen konntet, was die Monate Januar bis Juni hergaben. Genau deshalb möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage erfahren, welcher im genannten Zeitraum veröffentlichte Titel euer persönlicher Favorit ist. Dabei spielen Plattform oder Genre selbstredend keine Rolle. Voraussetzung für eine Nominierung ist lediglich eine offizielle Erstveröffentlichung im ersten Halbjahr 2020 in Deutschland respektive Europa.Falls ein Spiel also womöglich Monate oder gar Jahre zuvor erstmals in Japan verfügbar wurde, stellt dies entsprechend keinen Grund für einen Nominierungsausschluss dar. Es zählen aber nur Vollversionen, also keine Early-Access-Starts und auch keine DLC-Erweiterungen. Remastered-Versionen oder etwa auch Black Mesa (im Test: Note 8.0 ) dürfen hingegen in der Liste auftauchen. Da wir unmöglich alle Spiele zur Wahl stellen können, haben wir eine (allerdings üppige) Vorausauswahl getroffen. Sollte euer Favorit also nicht dabei sein, wählt einfach die Option "ein anderes Spiel" und verratet uns sehr gerne in einem Comment unterhalb dieser News, welches Spiel im ersten Halbjahr 2020 euch am besten gefallen hat.Aber was war es denn nun bei euch?vielleicht?oder vielleicht die lange ersehnte Fortsetzung? Womöglich war es für euch ja sogar das bewusst trashige Hai-Actionspieloder vielleicht auch das Story-Adventure? Aber völlig egal, ob es nun einer dieser oder ein völlig anderer Titel sein mag, lasst es uns einfach in der Umfrage sowie den Kommentaren unter der News wissen, in denen ihr wie üblich herzlich dazu eingeladen seid, uns genauer zu verraten, welcher Titel aus welchem Grund euer persönlicher Liebling war, sowie nach Herzenslust mit den anderen Usern und der Redaktion eure Meinung zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link