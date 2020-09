PS5: Playstation-5-Showcase enthüllt Preis und Termin, Vorbestellung [U]

PS5

Update vom 16. September 2020, 22:55 Uhr

Am Ende des PS5-Showcase hat Sony nun die Karten auf den Tisch gelegt. Die Playstation 5 erscheint in Deutschland am 19. November 2020, neun Tage nach der Xbox Series X. In anderen Regionen wie die USA und Japan startet die Konsole schon am 12. November 2020 in den Verkauf. Das Modell mit Laufwerk wird zum Preis von 499 Euro erscheinen. Die Digital Edition ohne Laufwerk wird 399 Euro kosten. Die Vorbestellung startet offiziell ab morgen, aktuell ist die die Konsole aber schon zum Beispiel bei Amazon, Media Markt und Saturn bestellbar.

Originale Meldung vom 16. September 2020, 17:21 Uhr

Nachdem unlängst Microsofts neue Konsolengeneration Xbox Series X/S im Vordergrund stand, hat Sony ein weiteres Playstation-5-Event angekündigt. Der PS5-Showcase wird am Mittwoch, den 16. September, ab 22 Uhr deutscher Zeit auf Twitch und Youtube übertragen und soll etwa 40 Minuten dauern.

Laut Sony liegt der Fokus auf "einigen der großartigen Spiele, die zusammen mit der PS5 (und nach ihrer Veröffentlichung) auf den Markt kommen", wobei Titel der Playstation Studios und der Partnerentwickler vertreten sein werden. Erwartet also nähere Informationen zum Launch-Lineup der neuen Konsole, für das bis jetzt unter anderem Spider-Man - Miles Morales, Astro's Playroom und Ratchet & Clank - Rift Apart bestätigt sind.

Nachdem Microsoft die "Preis-Katze" aus dem Sack gelassen hat, wird Sony während des Events sehr wahrscheinlich auch endlich den Preis und das Erscheinungsdatum der Playstation 5 und der Playstation 5 Digital Edition enthüllen. Bislang hüllt sich das japanische Unternehmen diesbezüglich seit Monaten in Schweigen. Zum Vergleich: Microsofts Xbox Series X wird 499 Euro, die Xbox Series S 299 Euro kosten; beide Konsolen erscheinen am 10. November und sind ab 22. September vorbestellbar.