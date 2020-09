Zankstelle Vol. 54: Anstoss 2022

PC Linux MacOS

Die Entwicklung von Computerspielen gerät so manches Mal auf eine falsche Bahn und bringt Genres zur Welt, die eine kurze Weile lang bestaunt werden können und dann wieder dem Vergessen anheim fallen. Die einstmals beliebte Moorhuhn-Jagd sei hier stellvertretend genannt. Oder die Musikspiele, die in einem Überangebot an DLCs stecken geblieben sind. Und natürlich die Gattung der Fußball-Manager, die verdientermaßen vor einigen Jahren auf dem Abstellplatz der Geschichte... Moment! Da kommt gerade eine Eilmeldung rein: Anscheinend gibt es einen neuen Versuch, diese Spiele wieder in das Bewusstsein der Gamer-Gemeinde zu rücken. Mit Anstoss 2022 haben der Entwickler 2tainment und der Publisher Kalypso sich das Ziel gesetzt, den legitimen Nachfolger zu Anstoss 3 auf den Markt zu bringen. Die mittlerweile beendete Kickstarter-Kampagne war sehr erfolgreich und nun harren wir der Dinge, die da kommen mögen. Denn gewonnen werden Spiele natürlich erst auf dem Platz und ein Spiel hat 90 Minuten.

Das wissen auch Dennis und Jonas vom GG-User-Podcast Zankstelle, die sich in der aktuellen Folge mit der Kickstarter-Kampagne, ihren eigenen Erwartungen an die Serie und natürlich auch mit ihren Erinnerungen an die Reihe und Konkurrenzprodukte beschäftigen. Beide verbindet mit dem Fußball und diesen Spielen eine lange Liebe, die auch vor obskureren Vertretern wie dem OnlineFussballManager nicht halt gemacht hat. Als also Anstoss 2022 angekündigt wurde, meldeten beide sofort Redebedarf an.

