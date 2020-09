PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 14. bis 18. September (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

eFootball PES 2021

Wir feiern 25 Jahre PES mit dem eFootball PES 2021 Season Update – zum Jubiläums-Sonderpreis! eFootball PES 2021 bietet dasselbe preisgekrönter Gameplay wie sein Vorgänger und enthält die aktuellsten Spielerdaten und Vereinskader. Bestelle jetzt vor und sichere Dir exklusiv Lionel Messi als Spieler in der Ausleihe.

Active Neurons 2

Xbox One X Enhanced – In Active Neurons 2 schulst Du spielerisch dein logisches und räumliches Denken. Deine Aufgabe ist es, genug Energie zu sammeln, um die 12 größten Erfindungen der Menschheit zu entdecken. Stelle Dich mehr als 150 logischen Rätseln und Nebenaufgaben, 20 einzigartigen Spielmechaniken und genieße einen minimalistischen Stil voller atmosphärischer Effekte.

Johnny Rocket

Xbox One X Enhanced / Xbox Play Anywhere – Johnny Rocket ist ein 2D Comic-Abenteuer, in dem Du den kühnen Helden Johnny Rocket beim Kampf gegen Evil Forces unterstützt. Renne, springe und schieße – oder Du nutzt Johnnys einzigartige Technik und zerstörst Hindernisse und Gegner mit Deinem steinharten Dickschädel.

Dog Duty

Ein bösartiger Oktopus-Kommandant und seine Armee bedrohen den Weltfrieden. Schnapp Dir Deine bunte Truppe von Außenseitern und erledige den miesen Kopffüßler! In diesem Taktik-Spiel befreist Du in Echtzeit Außenposten, besiegst Bosse und mischst boshafte Tintenfische auf – doch Vorsicht, sie sind bis an die Saugnäpfe bewaffnet!

Exp Parasite

Exp Parasite ist ein nostalgisches 2D Arcade-Spiel mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad, der auch für Arcade-Veteranen und Fans des Genres jede Menge Herausforderungen bietet. Schlüpfe in die Rolle eines experimentellen Parasiten, der verschiedene Objekte infiziert, Hindernisse überwindet und mächtige Bosse besiegt, um seine Ziele zu erreichen. Diese Ziele werden ihm von einer bisher unbekannten Macht vorgegeben, die als Strippenzieher das Geschehen lenkt.

Shotgun Farmers

Stelle Dich online dem Multiplayer-Shooter Shotgun Farmers, in dem auch ein Fehlschuss Früchte trägt. Feuere Deine Kugeln in den Boden, um neue Munition zu pflanzen. Nachladen ist keine Option, also schnapp Dir eine der tödlichen Pflanzen, die von Deinen Kugeln und denen Deiner Feinde gepflanzt wurden. Je länger die Kugeln wachsen, desto mehr Munition bekommst Du!

Welcome to Elk

Begib Dich auf eine erfundene Insel und erlebe ein Abenteuer, das sich aus verschiedenen Geschichten zusammensetzt. Hier hat jeder Charakter, den Du triffst, etwas zu erzählen. Ob eigenartig oder erstaunlich, finster bis hin zu verzweifelt – alle Geschichten, die auf Elk geteilt werden, basieren auf wahren Geschichten aus dem Leben, die von außergewöhnlichen Entscheidungen erzählen.

Vampire's Fall: Origins

Seit unzähligen Jahren genießen die Dorfbewohner von Vamp’Ire ein Leben in Frieden und Glück. Aber jetzt kursieren Gerüchte über einen Träger der dunklen Magie – einen Hexenmeister. Das Dorf befürchtet, dass die Gerüchte wahr sind, und stellt eine Miliz auf, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Du bist ein Rekrut, der sich dem Schutz des Dorfes verschreibt, doch Du ahnst nicht, was das Schicksal noch für Dich geplant hat …

Biped

Biped ist ein physikbasiertes, kooperatives 3D-Adventure voller Action, bei dem die kontinuierliche Zusammenarbeit zweier Spieler im Mittelpunkt steht. Du und ein weiter Freund bedienen zwei knuffige Roboter, deren linkes und rechtes Bein sehr präzise mit einem Stick gesteuert wird. So will jeder Schritt sorgfältig überlegt sein, doch gemeinsam bewältigt Ihr auch anspruchsvolle Herausforderungen. Aktiviert verborgene Schalter, räumt Hindernisse aus dem Weg und transportiert Pakete – nur gemeinsam werdet Ihr Erfolg haben!

Crysis Remastered

Was als eine einfache Rettungsmission beginnt, wird der Schauplatz eines neuen Krieges, als sich außerirdische Invasoren über eine nordkoreanische Inselkette ausbreiten. Bewaffnet mit einem mächtigen Nanosuit machst Du Dich unsichtbar, spähst feindliche Patrouillen aus oder verstärkst Deine Kraft, um Fahrzeuge und Gebäude zu zerstören. Der klassische Ego-Shooter von Crytek ist zurück mit überarbeiteter Grafik, optimiert für eine neue Hardwaregeneration.

Friday the 13th: Killer Puzzle

Werde zur Horror-Ikone Jason Voorhees und verfolge Camp-Teilnehmer in über 150 Leveln in einem der blutigsten Rätselspiele aller Zeiten! Löse mörderische Szenarien, erreiche höhere Ränge und schalte neue Waffen und Spezialangriffe frei. Hilf Jason und terrorisiere Deine Opfer an den verschiedensten Orten: vom Campingplatz am Crystal Lake, über Manhattans Hochhäuser bis hin zu Hochsicherheitsgefängnissen, Raumstationen und darüber hinaus!

Gorsd

Von einem mysteriösen Wesen geboren, entdeckst Du eine Welt, in der eine unbekannte Macht zahllose Herausforderungen geschaffen hat. Finde heraus zu welchem Zweck Du erschaffen wurdest und entdecke die Wahrheit von Gorsd. Begib Dich in eine riesige Welt mit über 60 Kampfarenen und überlebe, indem Du nicht nur Deine Schritte, sondern auch den zielgenauen Schuss Deiner Munition planst.

Harvest Moon: Ligt of Hope SE

Du bist auf der Suche nach einem Neuanfang und neuen Freunden, weshalb Du Dich voller Reiselust in ein neues Abenteuer stürzt und ein Schiff betrittst. Als dieses jedoch in einen Monsun gerät, strandest Du in einer kleinen Hafenstadt. Die junge Ärztin Jeanne rettet Dir das Leben und erzählt Dir von den Schäden des Sturms. Im Nu fällt der Wiederaufbau des Städtchens in Deine Hände. Krempel die Ärmel hoch und mach Dich an die Arbeit – dies wird keine leichte Aufgabe!

Tamiku

Tamiku orientiert sich stilistisch an den kultigsten Arcade-Spielen und sorgt für jede Menge Abwechslung. In jedem Level warten unterschiedlich viele Ballons, die abgeschossen werden müssen. Doch Du schaffst das Level nur wenn der Himmel ballonfrei ist und Du alle Explosionen unbeschadet überstehst. Stelle Dich den verschiedensten Gefahren, weiche aus, springe über Hindernisse und triff zielsicher Dein Ziel.

The Secret Order: Return to the Buried Kingdom

Das versunkene Königreich steht kurz vor dem Kollaps. Als ein mächtiger Drache beginnt, sich unvorhersehbar zu verhalten, scheint es unmöglich, die Balance zwischen Ordnung und Chaos wiederherzustellen. Es liegt an Dir, die Geheimnisse hinter den magischen Anomalien zu lüften.

WWE 2K Battlegrounds

Die Welt des WWE ist Deine Arena und sorgt mit jeder Menge Arcade-Action für knallharte Wrestling-Matches. Schlüpfe in die Haut von bekannten WWE-Stars und Legenden und lass sie in den verrücktesten Arenen gegeneinander antreten. Nutze ein breites Spektrum an Wrestling-Moves, aktiviere vernichtende Spezialangriffe und drücke Deine Gegner in den Staub! Für noch mehr Abwechslung sorgen die verschiedenen Spielmodi Steel Cage, Royal Rumble, Fatal Four Way und viele mehr.