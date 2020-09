Wochenend-Lesetipps 37/2020: Dies ist eine Kampfansage!

PC XOne PS4

Leben bedeutet kämpfen. Es ist ein schier endloser Kampf um politische Macht, um Leseranteile, um Tantiemen oder um die beste Spiele-Engine. Wir bekämpfen das Vergessen mit einem Ausflug auf das Raumschiff Gamestar und bekriegen das Star-Wars-Imperium. In dieser Woche dürft ihr sogar selbst in der Arena antreten! Wir bieten euch die Gelegenheit zum sportlichen Wettkampf mit konkurrierenden Foren-Communities. Und die tapfersten Recken unter euch dürfen am Ende das Corona-Virus besiegen. Also lasst die Kämpfe beginnen!

Die Privatinsel ist politisch

zeit.de am 06.09.2020 von Eike Kühl

Gerade noch fragt Michael Hengst in seiner Chronik, ob hier Politik im Spiel ist, da liefert die Zeit auch schon eine Antwort: "Es ist unmöglich, ein Spiel zu entwickeln, das nicht in irgendeiner Form an kollektive Werte und moralische Konzepte gebunden ist." Der Artikel zeigt, wie die Realpolitik selbst die geschützten Ressorts von Animal Crossing bedroht, indem auf den Spielinseln Wahlplakate potentieller Präsidenten oder chinesischer Dissidenten aufgestellt werden. Die letzten, unberührten Orte des Eskapismus verschwinden.

Lesekompetenz der Spielepresse eher gemächlich

medienbiene.com am 24.08.2020 von Jannick

Was dabei herauskommt, wenn Online-Journalisten getrieben von Zeit- und Kostendruck blind voneinander abschreiben, zeigt Medienbiene Jannick auf unverwechselbar unnachgiebige Art und Weise. Auslöser: Eine angebliche Studie zu positiven Effekten von Videogames, die sich als kaum repräsentative Umfrage unter Teenagern herausstellt und die Chefredaktion der Gamestar in Erklärungsnot bringt.

Epic vs. Apple & Google: Die Schlacht um Fortnite

games.ch am 15.08.2020 von Michael

Über den Machtkampf zwischen Epic Games und Apple um Zahlungsmodelle und den Zugang zum AppStore hat GamersGlobal ausführlich und playcentral.de sogar noch ausführlicher berichtet. Auch in der Schweiz machen sich Kolumnisten ihre Gedanken zu dem Thema, sorgen sich um Apple und halten #FreeFortnite für Rebellionsgetöse. Den Shitstorm haben die Schweizer sicher nicht erfunden.

Was ist eine Game Engine?

PlayerOne am 30.08.2020 von Adriano Dadamo

Es gibt Begriffe, die wir alle ganz selbstverständlich verwenden, aber von denen manche gar nicht so genau wissen, was sich dahinter eigentlich verbirgt. PCR-Tests, Doppelkupplungsgetriebe oder Überhangmandate seien hier nur stellvertretend genannt, denn eigentlich geht es im verlinkten Artikel um Game Engines. Jene magischen Zauberwerkzeuge, aus denen unsere Computerspiele geboren werden und die seltsame Namen tragen wie UniCryRealFrost.

Star Wars: X-Wing-Serie – Mit Lichtgeschwindigkeit durch die Geschichte

nat-games.de am 30.08.2020 von Tim Makowski

Mit Star Wars - Squadrons wird im Oktober ein neues Kapitel der Weltraum-Saga aufgeschlagen, aber den Anfang nahmen die Raumschlacht-Simulationen vor langer Zeit in einer Galaxie weit, weit entfernt mit Star Wars: X-Wing im Jahre 1993. Falls ihr nicht mehr alle Teile der Serie im Kopf habt, könnt ihr vor dem Start von Squadrons noch einmal eure Erinnerungen auffrischen.

Fundstück: Die weltweit größte Raumschiff Gamestar Fanpage

voigtmann-online.de im Jahr 2005 von Arne Voigtmann

Hier gibt es jede Menge Gelegenheit zum Fremdschämen, Abfeiern oder Staunen mit Kadett Klinge, Darth Lott, Stanglnator und natürlich Captain Langer. Die nach eigener Aussage weltweit größte Fanpage zeigt alle Folgen vom Raumschiff Gamestar mit Episoden-Guide, einer eigenen Enzyklopädie und Interviews, Outtakes und Specials von 1997 bis 2005. Oh mein Gott, wir werden alle sterben!

Aus dem GG-Forum: Das monatliche Spiele-Bilderrätsel

gamersglobal.de von Mr_Horizon

Im neuen Forenthread von GG-User Mr_Horizon dürft ihr euer Wissen über Computerspiele testen. Jeden Monat findet ihr hier ein aufwendig gestaltetes Bilderrätsel. Je schneller ihr seid und je mehr Spiele ihr erkennt, desto mehr Punkte könnt ihr sammeln. Dabei geht es um nicht weniger als die Ehre der gesamten GamersGlobal-Community! Keine Übertreibung, denn ihr trefft auf eine harte Konkurrenz aus anderen Foren-Communities. GG-User partykiller hat es auf Rang 29 geschafft. Wer kann es noch besser?

Im Video: Corona World: Das Game zur Krise

playcoronaworld.com am 11.05.2020 von ARD und ZDF

Finanziert von unseren GEZ Gebühren liefern ARD und ZDF einen ganz besonderen Beitrag zur politischen Bildung: Kämpfe als Krankenschwester gegen eine Armee von Vollidioten, Virenschleudern und hochinfektiösen Kleinkindern. Sammle Seife und Masken und besiege als Endboss das Corona-Virus! Dafür klatschen die Menschen auf den Balkonen und werfen mit Klorollen. Kein Scherz, sondern ein Browsergame zum Selberspielen.

Noch mehr Prügel gibt es bei reichstag-defender.de. In diesem "Satire-Spiel" von ARD und ZDF steuert ihr einen Polizisten, der Demonstranten von den Stufen des Reichstags treten darf. Für den Punktestand spielt es dabei keine Rolle, ob die Fahnenträger eine Reichsflagge, eine Deutschlandfahne oder Regenbogenfarben schwenken. Kick it!

