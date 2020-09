PM: HEROISCHE GÖTTERRETTUNG: IMMORTALS FENYX RISING™ AB DEM 3. DEZEMBER VERFÜGBAR (Ubisoft News)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. September 2020 – Ubisoft kündigte im Zuge von Ubisoft Forward an, dass Immortals Fenyx Rising™, früher bekannt als Gods & Monsters, weltweit ab dem 3. Dezember 2020 auf Stadia, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch™, PlayStation® 4,Windows PC, für den Epic Games Store und den Ubisoft Store und UPLAY+*, dem Abo-Service von Ubisoft verfügbar sein wird. Das Spiel wird ebenfalls für PlayStation®5, erscheinen, sobald diese erhältlich ist**.

Entwickelt von Ubisoft Quebec***, den Machern von Assassin’s Creed® Odyssey, ist Immortals Fenyx Rising eine spannende neue Marke, die mythologische Abenteuer zu neuen Höhen verhilft. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Fenyx, einen mit Flügeln ausgestatteten Halbgott auf der Mission, die griechischen Götter und ihre Heimat vor einem dunklen Fluch zu retten. Spieler erlernen die legendären Kräfte der Götter, müssen heroische Prüfungen überwinden und sich mächtigen mythologischen Bestien stellen, um sich letztendlich Typhon, dem tödlichsten Titanen der griechischen Mythologie, entgegenzustellen.

Immortals Fenyx Rising bietet eine mitreißende Spielerfahrung für alle Helden und solche, die es werden wollen. Es bietet dynamische Action, rasante Luft- und Nahkämpfe und Geschichten, die von der griechischen Mythologie inspiriert sind. Spieler treten gegen riesige Kreaturen wie Zyklopen, Minotauren und die Medusa an. Mit Hilfe des Schwertes des Achilles, dem Bogen von Odysseus und den Flügeln des Daidalos werden sich die Spieler in die Lüfte erheben und sich Kreaturen entgegenstellen. Zusätzlich zu den Kämpfen werden Logik und Strategie durch Rätsel auf die Probe gestellt, von kleinen Umgebungsrätseln bis hin zu den epischen Kammern des Tartaros.

Immortals Fenyx Rising ist eine symphytische und humorvolle Interpretation des Open-World-Action-Adventure-Genres und steckt voller belohnender Erkundungen für Spieler, die sich dynamisch durch die Spielwelt bewegen. Durch Sprints über offene Felder, das Erklimmen riesiger Berge und das Gleiten durch Lüfte können die sieben, von den griechischen Göttern inspirierten, Regionen auf der Goldenen Insel und unzählige Geheimnisse erforscht werden.

In Immortals Fenyx Rising können sich die Spieler mit Fenyx und einer Vielzahl von Anpassungsoptionen ihrem ganz eigenen Halbgott erschaffen. Der Fortschritt ist vielfältig und konzentriert sich auf die Halle der Götter, in der die Spieler die Gesundheit, Ausdauer oder die von den Göttern gegebenen Fähigkeiten von Fenyx verbessern können. Zusätzlich zur Aufwertung von Fenyx können die verwendeten Waffen, Rüstungen und Tränke auch durch das Besiegen von Feinden und das Öffnen von Truhen auf der ganzen Welt verbessert werden.

Die Reise wird ebenso herausfordernd und belohnend sein wie das Erreichen das Ziels, und die Spieler werden als der Held daraus hervorgehen, zu dem sie bestimmt sind.

Die Gold Edition von Immortals Fenyx Rising beinhaltet die Basisversion des Spiels sowie den Season Pass und zusätzliche in-game Inhalte. Vorbesteller erhalten eine zusätzliche Quest, Die Geschichte von Blitz und Feuer.

Die Limited Edition von Immortals Fenyx Rising ist exklusiv bei Amazon erhältlich und beinhaltet die Basisversion des Spiels sowie zusätzliche in-game Inhalte: Orions gesegnetes Waffenpaket mit Waffen-Skins im Stil von Orion für Schwert, Axt und Bogen. Außerdem lassen die Prisma-Flügel die Federn von Fenyx in den Farben des Regenbogens erstrahlen. Der ganze Stolz des Daidalos.

Stadia-Spieler werden zudem die Möglichkeit haben Immortals Fenyx Rising mit einer Demo vor dem Release auszuprobieren. Mit einem einfachen Knopfdruck lässt sich die Demo zur eigenen Spielebibliothek hinzufügen und Spieler können sich sofort in Fenyx’ Abenteuer zur Rettung der Götter stürzen. Diese exklusive Stadia-Demo von Immortals Fenyx Rising wird zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres in allen Regionen spielbar sein, in denen Stadia verfügbar ist.

Weitere Informationen zu Immortals Fenyx Rising gibt es unter: immortalsfenyxrising.com

*14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden.

**Spieler, die Immortals Fenyx Rising auf Xbox One oder PlayStation®4 erwerben, können ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die nächste Generation (Xbox Series X, Xbox Series S oder PlayStation®5) aufrüsten. Immortals Fenyx Rising nutzt die Smart Delivery-Technologie - kaufen Sie das Spiel einmal und spielen Sie es entweder auf der Xbox One, der Xbox Series X, oder Xbox Series S, wenn sowohl die Konsole als auch diese Version von Immortals Fenyx Rising verfügbar ist. Immortals Fenyx Rising Digital für PlayStation®4 und auf Blu-Ray™ bieten Zugriff auf die entsprechende Digital-Version für PlayStation®5 ohne zusätzliche Kosten, sofern verfügbar. Erfordert eine PlayStation®5 oder eine PlayStation®5 Digital Edition, die Spiel-Disc (falls sie auf Blu-Ray™ erworben wurde) muss zum Abspielen im PlayStation®5 Laufwerk eingelegt bleiben, eine PlayStation® Network-Registrierung, zusätzlichen Speicherplatz und eine Breitband-Internetverbindung. Es können Gebühren für die Bandbreitennutzung anfallen.

***Associate studios are Ubisoft Montreal, Ubisoft Singapore, Ubisoft BucharestUbisoft Chengdu, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Kiev, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Pune, with additional help from external partnersSperasoftand Technicolor.