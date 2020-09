Ubisoft kündigt mit Riders Republic neues Multiplayer-Sportspiel an

PC XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS

In der letzten Ubisoft Forward am 10. September hat der namensgebende Publisher eine neue Sportspiel-Marke mit dem Namen Riders Republic angekündigt. In dem Titel trefft ihr euch mit vielen anderen Spielern in einer großen und lebendigen Welt, um euch in verschiedenen Outdoor-Sportarten miteinander zu messen. Bikes, Skier, Snowboards, Wing-Suits und Raketen-Wingsuits stehen euch für den Wettkampf zur Verfügung.

Laut Ubisoft Annecy, schon verantwortlich für das Fun-Sportspiel Steep (Wertung im Test: 6.0), wurden für die Wettkämpfe verschiedene Us-amerikanische Nationalparks wie der Bryce Canyon, das Yosemite Valley, der Sequoia Park und weitere Orte „liebevoll nachempfunden und fantasievoll miteinander verbunden, um so den bisher lebendigsten Playground zu schaffen“. In diesen Gebieten stehen euch verschiedene Modi zur Verfügung:

Rennen und Trick-Challenges

Massen-Starts

Multiplayer-Arenen

Online-Cups

In der offiziellen Pressemitteilung zu Riders Republic (mit vielen weiteren Informationen zu dem Spiel) wird zudem ein Karrieremodus angekündigt, in dem ihr euch einen oberen Platz in der Rangliste erst erarbeiten müsst, von Sponsoren unter Vertrag genommen werdet und euch neue Ausrüstung verdienen könnt.

Auf den Next-Gen-Konsolen soll Riders Republic mit 60 FPS laufen und euch wie auf dem PC einen Wettkampf gegen mehr als 50 Spieler bieten. Auf der Playstation 4 und Xbox One sind immerhin noch um die 20 Spieler in einem Multiplayer-Spiel vertreten. Ebenfalls wird angekündigt, dass Käufer des Spiels für die aktuellen Konsolen beim Wechsel zur Next-Gen ein kostenloses Upgrade erhalten.

Erscheinen soll Riders Republic am 21. Februar 2021 für Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Stadia und für den PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store. Abschließend könnt ihr euch unterhalb dieser News den kurzen Cinematic-Trailer zu dem Spiel ansehen, den Link zu einem fast fünf-minütigen Game-Preview-Trailer findet ihr in den Quellen.