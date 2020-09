Prince of Persia - The Sands of Time: Remake erscheint am 21.1.2021

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Prince of Persia - The Sands of Time Remake ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Prince of Persia - The Sands of Time Remake ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisoft hat heute in seinem Fastforward-Stream Prince of Persia - The Sands of Time Remake angekündigt. Erste Bilder findet ihr in der Galerie zum Spiel, den Ankündigungstrailer haben wir euch am Ende dieser News verlinkt.

Das Remake nutzt, laut Pressemitteilung, "einen neuen Ansatz für Kampf, Rätsellösung und das Zurückspulen der Zeit" und bietet euch aufgrund des neuen technischen Unterbaus (genutzt wird die hauseigene Anvil-Engine, die auch in den Spielen des Assassin's Creed-Franchise Verwendung findet) erweiterte Kamerawinkel, eine neu erstellte Spielwelt und überarbeitete Zwischensequenzen. Außerdem könnt ihr im Verlauf des Remakes das originale Prince of Persia (zum Kult-Klassiker-Report) von 1989 freischalten und spielen.

Für die Vertonung der englischen Version konnte erneut der US-amerikanische Schauspieler und Synchronsprecher Yuri Lowenthal als Stimme des orientalischen Prinzen gewonnen werden, zudem verkörpert ihn dieser auch via Motion-Capturing. Darstellerin von Prinzessin Farah ist die aus Indien stammende kanadische Schauspielerin Supinder Wraich.

Die überarbeitete Version des 3D-Actionadventures, das erstmals im Jahr 2003 auf der Playstation 2 erschien, soll am 21. Januar 2021 für PC (Epic-Store, Ubisoft-Store und im Abo-Service UPlay+), Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Microsofts neuer Xbox Series erscheinen. Die offizielle Website führt zudem eine Switch-Umsetzung auf, die sich jedoch weder mit den Informationen im Ubisoft-Livestream, noch mit den offiziellen Informationen auf dem Presseserver des französischen Publishers deckt. Auf Amazon könnt ihr Prince of Persia - The Sands of Time Remake bereits zum Preis von 39,99 Euro für Playstation 4 und Xbox One vorbestellen.

Als Vorbesteller von Prince of Persia - The Sands of Time Remake erhaltet ihr zusätzlich zum Spiel Zugang zum "Back To The Origins-Set", bestehend aus den folgenden Ingame-Items: