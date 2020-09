PM: WATCH DOGS®: LEGION HEISST STORMZY UND AIDEN PEARCE IM WIDERSTAND WILLKOMMEN (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. September 2020 – Ubisoft kündigte während des heutigen Ubisoft Forward-Events aufregende, neue Inhalte für Watch Dogs®: Legion an: Eine exklusive Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten, britischen Musiker Stormzy, die Rückkehr eines alten Freundes namens Aiden Pearce, der im Rahmen von Post-Launch-Inhalten spielbar sein wird, und einen neuen Gameplay-Trailer, der die Play-As-Anyone-Erfahrung beleuchtet. Unter der Leitung von Ubisoft Toronto* wird Watch Dogs: Legion am 29. Oktober 2020 auf Xbox One, PlayStation®4, Stadia und für Windows PC, im Epic Games Store und den Ubisoft Store erscheinen. Das Spiel wird auch auf UPLAY+**, dem Abo-Service von Ubisoft, erhältlich sein. Watch Dogs®: Legion wird am 10. November auch auf Xbox Series X | S erscheinen und auf PlayStation®5 sobald die Konsole veröffentlicht ist.

Die Spieler werden eine einzigartige Mission spielen, um dem britischen Musiker Stormzy unter die Arme zu greifen. In der Mission Fall on My Enemies wird Stormzy die Spieler darum bitten, ihm dabei zu helfen, die Übertragung seines Liedes “Rainfall" (feat. Tiana Major9), aus dem Album „Heavy is the Head“ im Zentrum Londons zu ermöglichen. Das offizielle Musikvideo zu “Rainfall”, welches heute während Ubisoft Forward uraufgeführt wurde und am 1. Oktober erscheinen soll, wurde vollständig mit der Watch Dogs: Legion-Engine erstellt.

"Wir sind begeistert, dass Stormzy ein Teil von Watch Dogs: Legion ist. Seine Musik und das, was er als Künstler darstellt, ist für unsere Londoner Umgebung und für die größeren Themen unseres Spiels von großer Bedeutung", kommentiert Clint Hocking, Creative Director bei Ubisoft Toronto. Er fügt hinzu: "Es ist fast ein Jahr her, dass wir Stormzy im Studio hatten, um seinen Auftritt zu filmen. Er brachte die Wände zum Beben und zog uns alle in seinen Bann. Er ist ein großartiger Partner, und es war ein Karrierehöhepunkt für uns, mit ihm zu arbeiten.“

Als Teil der Post-Launch Inhalte für Watch Dogs: Legion wird Aiden Pearce zusammen mit einem eigenen Handlungsstrang als voll spielbarer Charakter zurückkehren. Der Season Pass von Watch Dogs: Legion kann separat oder als Teil der Gold, Ultimate und Collector Edition erworben werden und bietet eine neue Story-Erweiterung in zwei Erzählbögen, zusätzliche DedSec-Missionen, vier einzigartige Helden, darunter Aiden Pearce, die Complete Edition des ersten Watch Dogs aus dem Jahr 2014 und vieles mehr. Die vollständige Liste der Watch Dogs: Legion Post-Launch-Inhalte wird in den kommenden Wochen im Detail vorgestellt. Sie wird einige aufregende kostenlose Inhalte enthalten und spielbare Charaktere, Online-Inhalte, neue Modi, Missionen und Aktualisierungen bringen.

InWatch Dogs: Legion erlebt London seinen Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe im rastlosen London hat ein mysteriöser Gegner namens Zero-Day den geheimen Untergrundwiderstand DedSec für koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt verantwortlich gemacht. Daraufhin ergriffen kriminelle Opportunisten aus jeder dunklen Ecke Londons die Macht und füllten die Lücke, die eine zerfallene Regierung hinterlassen hatte. Als Mitglied von DedSec werden Spieler gegen kriminelle Opportunisten antreten: Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Daher müssen sie für eine Vielzahl an Situationen gewappnet sein. Spieler müssen neue Mitglieder für ihren DedSec-Widerstand rekrutieren, um es mit diesen kriminellen Opportunisten aufzunehmen, London zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften.

Weitere Informationen zuWatch Dogs: Legion gibt es unter:watchdogs.com und unter #watchdogslegion.

Die neuesten Informationen zuWatch Dogs: Legion und weiteren Ubisoft Spielen gibt es unter:https://news.ubisoft.com/de-de/

Derzeit läuft im Ubisoft Store der Forward Sale. Noch bis zum 21. September 17 Uhr können Besucher Rabatte von bis zu 75 % auf ausgewählte Titel erhalten.Mehr unter: https://ubi.li/Y3PaP

*Associate studios are Ubisoft Montreal, Paris, Bucharest, Kiev, Newcastle and Massive Entertainment, a Ubisoft Studio.

**14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden. Die Ultimate Editionen (ohne VIP-Status) wird im Rahmen eines UPLAY+ Abonnements erhältlich sein.

About Watch Dogs

Watch Dogs launched in 2014 as the video game industry’s best-selling new IP at launch. To-date, the award-winning franchise has sold more than 40 million games worldwide. The hacker series extends to other entertainment media, including books and comics. The next opus in the franchise, Watch Dogs: Legion, will release on October 29, 2020.

ABOUT STORMZY

Stormzyis one of UK’s most inspiring and influential cultural figures. His two albums to date; ‘Gang Signs & Prayer’ and ‘Heavy Is The Head’ both reached #1 in the UK album chart and were subsequently nominated for the prestigious Mercury Music Prize. His remarkable ascent has been accompanied by his honest and relatable character - a true spokesman of black empowerment and social activism, he has consistently stood up for people from all areas of life; encouraging his fans and listeners alike to speak openly about their beliefs and fight for their rights. In July 2018, Stormzy announced #Merky Books, an imprint within Penguin Random House UK, dedicated to publishing the best new fiction, non-fiction and poetry, and in August 2018 he announced ‘The Stormzy Scholarship’, an annual studentship to fund two black British students to go to the University of Cambridge. In addition, earlier this year Stormzy announced that he will pledge 10 million pounds, over 10 years, to organisations, charities and movements that are committed to fighting racial inequality, justice reform and black empowerment within the UK.

Building momentum with impassioned support from his devoted fan base,Stormzyis now the proud possessor of over30 awardsincluding;2 x BRIT Awards,1 x Ivor Novello Award,6 x MOBO Awards,1 x Q Award,1 x MTV EMA,1 x BBC Music Award,1 x Teen Choice Award, 3x AIM Awards,2 x BET Awards,2 x British GQ Awards,2 x Global Awardsand many more. The Croydon-born MC has also broken records in the live sphere and last year became the first British rapper to ever headlineGlastonbury Festival, one of the world’s biggest music festivals.

