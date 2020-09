Empire of Sin: Romero Games' Mobster-Strategie erscheint am 1. Dezember

PC Switch XOne PS4 MacOS

Am gestrigen Abend kündigten die Entwickler von Romero Games sowie Publisher Paradox Interactive die Veröffentlichung ihres Rundenstrategie-Titels Empire of Sin (zur Preview+ mit Video) für den 1. Dezember dieses Jahres sowie den sofortigen Start der Vorbestellungen an.

Empire of Sin spielt im Chicago der 1920er Jahre in der Zeit der Prohibition. Ihr wählt euch aus 14 vorgegebenen Bandenführern entweder einen historisch bekannten Mobster wie Al Capone, Stephanie St. Clair oder Dean O'Banion aus, könnt aber auch unbekanntere Charaktere wie zum Beispiel John Romeros Ur-Großmutter Elvira Duarte oder fiktive Figuren als Anführer eures Syndikats in spe erwählen. Ziel ist es, euer Verbrecherimperium zum Größten und Einflussreichsten der Stadt zu machen. Dazu übernehmt ihr Geschäfte und Kneipen eurer Mitbewerber, verwaltet sie und müsst sie vor erneuter feindlicher Übernahme schützten. Ihr könnt zudem neben dem nötigen Fußvolk auch besondere Begleiter rekrutieren, die euch, nicht nur, in den rundenbasierten Gefechten zur Seite stehen.

Als Vorbesteller erhaltet ihr zum Basisspiel noch weitere Goodies:

Mobster Pack: Enthält vier weitere Verbrecher zum Rekrutieren

Goldenes Waffen-Set: Drei exklusive Waffen-Skins und "Romero"-Soundeffekte für Waffen

Bordstein-Exekutionen: Exklusive Vollstreckungs-Animation für euren Hauptcharakter

Expansion Pass: Zwei zukünftige Erweiterungen sowie Al Capones Pelzmantel

Vorbestellen könnt ihr Empire of Sin ab sofort digital für 39,99 Euro im Paradox Store und auf Steam für PC und MacOS sowie im Microsoft Store auch für Xbox One. Außerdem in Nintendos eShop für die Switch sowie in Sonys Playstation Store für die Playstation 4. Zum selben Preis erhaltet ihr den Titel auch für sämtliche Plattformen auf Amazon in einer physischen Edition.