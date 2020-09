PM: UBISOFT® KÜNDIGT AGOS: A GAME OF SPACE AN (Ubisoft News)

PC

Düsseldorf, 10. September 2020 – Ubisoft®kündigte heute im Zuge von Ubisoft Forward, AGOS: A Game of SpaceTM an, ein für Virtual Reality entwickeltes Weltraumerkundungsspiel. Das Spiel erscheint am 28. Oktober für Oculus Rift, HTC VIVE, die VIVE Cosmos Serie, Valve Index und Windows Mixed Reality. AGOS: A Game of Space nimmt Spieler mit auf eine interstellare Reise, um einen neuen bewohnbaren Planeten zu erreichen. Die Spieler übernehmen die Rolle einer KI, die das letzte Schiff einer zum Untergang verurteilten Erde kontrolliert und eine Gruppe von Überlebenden durch acht einzigartige Sternensysteme führt, um diese neue Heimat zu finden. Ein erster Trailer kann hier gefunden werden:

Dank des realistischen und physikbasierten Gameplays können Spieler ihre eigenen Weltraumsonden bauen und steuern, um damit ihr Welten-Schiff auszubauen. Auf ihrem Weg werden die Spieler Ressourcen sammeln, neue Technologien entdecken und sich den Gefahren des Weltraums stellen, um so das Leben an Bord ihres Schiffes während dieser außergewöhnlichen Reise zur Rettung der Menschheit aufrechtzuerhalten.

