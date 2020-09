Solasta - Crown of the Magister: Steam-Early-Access startet am 20. Oktober

PC

Der Entwickler Tactical Adventures hat bekannt gegeben, dass sein kommendes Taktik-Rollenspiel Solasta - Crown of the Magister am 20. Oktober als Early-Access-Fassung auf Steam veröffentlicht werden wird. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits die vollständige Charaktergenerierung, mit allen Klassen und Rassen, der komplette erste Akt sowie der Anfang vom zweiten Akt enthalten. Dies soll ungefähr einen Umfang von zehn Stunden entsprechen.

Geplant ist, das Spiel nach sechs Monaten fertig zu stellen. Da aber immer wieder auch Ideen und Vorschläge aus der Community implementiert werden, kann dies aber nicht garantiert werden. Es soll aber auf jeden Fall 2021 erscheinen. Natürlich kann in der jetzigen Fassung auch gespeichert werden. Es wird aber darauf hingewiesen, da sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet, dass eure Spielstände mit zukünftigen Updates nicht kompatibel sein könnten.

Das Spiel wurde ursprünglich im Herbst letzten Jahres auf Kickstarter vorgestellt und konnte sein Finanzierungsziel von 180.000 Euro um 35 Prozent übertreffen. Der Titel soll ein klassisches Rollenspiel werden und euch eine Spielerfahrung bescheren, wie ihr sie von diversen Tabletop-Reihen kennt. Zum Start des Early-Access wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, welcher auch bereits Spielszenen enthält.