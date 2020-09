PM: Das Ende der Geschichte von Tell Me Why: Kapitel 3 ab sofort im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Warten hat ein Ende! Ab sofort ist Kapitel 3 von Tell Me Why, der letzte Teil des neusten Erzählabenteuers von DONTNOD Entertainment und den Xbox Game Studios, im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Windows 10 PC und Steam verfügbar. In Tell Me Why tauchst Du in die Geschichte der ungleichen Zwillinge Alyson und Tyler Ronan ein. Nachdem sie die letzten zehn Jahre unabhängig voneinander gelebt haben, bringt sie ein einschneidendes Ereignis gemeinsam zurück in ihre Heimatstadt ins ländliche Alaska. Mithilfe ihrer übernatürlichen Bindung zueinander versuchen sie mehr über die rätselhafte Nacht zu erfahren, in der ihre Mutter starb. Doch sie merken schnell: Ihre Bindung allein reicht nicht aus, um alle offenen Fragen zu beantworten.

Tell Me Why hat nicht nur ein Ende, sondern gleich mehrere Optionen. Die Entscheidungen, die Du in allen drei Kapiteln triffst, beeinflussen die Heimkehr der Zwillinge ungemein. Wie wird Dein Spiel enden?

Kapitel 3 ist zwar das Ende der Geschichte der Ronan-Zwillinge, aber in Delos Crossing gibt es noch viel mehr Geheimnisse aufzudecken. Tausche Dich mit anderen Spielern über Deine Entscheidungen aus und teile Deine Erfahrungen im offiziellen Discord-Kanal zu Tell Me Why. Oder Du folgst Tell Me Why auf Twitter, Instagram und Facebook.

Ein Blick in Tell Me Why lohnt sich, denn es wurde auf der gamescom als Best Microsoft Xbox Game 2020 ausgezeichnet.

Für weitere Details zu kommenden Spielen und den aktuellsten News aus dem Xbox-Kosmos schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.