PM: Auf vier einzigartige Wege mit Hitman 3 im PS VR-Modus in die World of Assassination eintauchen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bei Hitman 3 in VR dreht sich alles um das Eintauchen in eine andere Welt. Es dreht sich alles darum, näher als je zuvor an der Action zu sein und voll und ganz die Rolle von Agent 47 in den extrem detailreichen Sandbox-Welten, für die Hitman bekannt ist, zu übernehmen. Es ist schon einen ganzen Monat her, seit wir die PS VR-Unterstützung für Hitman 3 angekündigt haben. Wir melden uns wieder zu Wort, um euch mehr zu erzählen.

Sidsel und Eskil aus dem VR-Team von IOI zeigen ihr Know-how und präsentieren einige der coolen Möglichkeiten, wie ihr mit Hitman im VR-Modus in World of Assassination eintauchen könnt.

Wenn du in VR spielst, befindest du dich in der First-Person-Perspektive. Du siehst die Welt also buchstäblich mit den Augen von Agent 47. Diesen Schritt sind wir speziell für das VR-Erlebnis gegangen. Es handelt sich eher um die“VR-Perspektive“ als um die First-Person-Perspektive, da wir alle Aspekte des Spiels und die Position der Kamera im VR-Modus noch einmal überdenken mussten.

Wir haben zum Beispiel die Größe von Agent 47 für VR so verändert, dass ihr euch in der First-Person-Perspektive gut zurecht findet und ihr gut in Deckung gehen könnt. Außerdem haben wir angepasst, welche Körperteile von Agent 47 von Wachen erkannt werden, um sicherzugehen, dass sich die Erfahrung in VR echt anfühlt.

In der frühen Entwicklungsphase für VR hatten wir große Freude daran, neue Möglichkeiten, die wir uns zu Nutze machen konnten, zu entdecken, ohne irgendetwas am Spiel zu verändern. Dank der genauen und realistischen Darstellung der Umgebung hatten wir fast auf Anhieb neue Sichtlinien und Verstecke. Wir haben dann angefangen mit den Items zu experimentieren und versucht herauszufinden, wie wir uns problemlos mit ihnen durch die Welt bewegen können.

Wir haben schnell festgestellt, dass der Spieler beim Bewegen durch das Level mit einem Gegenstand in der Hand oft unbeabsichtigt eine Schneise der Verwüstung hinterlässt, weil der Gegenstand alles angreift, was ihm in die Quere kommt. Um dies zu vermeiden, haben wir die Funktion „vorbereiten“ hinzugefügt, um den Spielern zu ermöglichen, einen Gegenstand zur Interaktion oder zum Angriff zu nutzen, wenn sie es wollten. Somit könnt ihr einen Gegenstand problemlos mit euch herumtragen, aber nur dann angreifen, wenn ihr es möchtet. Ihr könnt Agent 47 genau dabei beobachten, wie sich der Griff seiner Hand verändert, wenn er den Roboterarm benutzt. Um das vorzubereiten, müsst ihr die R2-Taste gedrückt halten.

Wir wollen, dass die Welt von Hitman VR eine Welt ist, die berührt und einen Eindruck hinterlässt. Die Hitman-Spiele bewegen sich schon immer in einer unglaublich lebendigen Welt und in VR erlebt ihr alles aus nächster Nähe – ganz egal, ob es sich dabei um eine Flasche Wein oder das Wachpersonal handelt.

Wenn ihr nicht in VR spielt, kann es sein, dass ihr Charaktere anrempelt und dafür gescholten werdet. In VR mussten die Interaktionsebenen tiefer sein. Deshalb haben wir Reaktionen und Triggerdialoge eingebaut, z.B. wenn ihr einer Person auf die Schulter tippt.

Unten sieht man, wie Agent 47 die Wache zunächst antippt, er dann seine Hand zu einer Faust ballt und die Wache letztendlich K.O. schlägt.

Die Tarnung war schon immer ein wesentlicher Bestandteil von Hitman. Vor allem bei den neuen Spielen könnt ihr euch unter die Leute mischen und dabei unentdeckt bleiben, selbst wenn ihr in Sichtweite seid. Agent 47 ist sehr versiert darin, alles Notwendige zu tun, um seine Tarnung nicht auffliegen zu lassen. Ganz egal, ob er dabei an der Bar einen Drink schlürft oder einen Tisch in der Küche sauber macht.

Normalerweise würde Agent 47 dies von ganz alleine tun. In VR tauchen wir sogar vollständig beim Tische abwischen in die Welt ein und setzen dabei nicht auf Automatisierung! Übernehmt selbst die Rolle und lebt endlich euren Traum vom Kellnern, indem ihr Tische in eurem eigenen persönlichen Stil reinigt. Bevor ihr es selbst bemerkt habt, seid ihr sowohl Meisterkiller als auch Mitarbeiter des Monats!

Wir freuen uns sehr, euch mehr über Hitman VR zu erzählen und euch einige Beispiele für die Gaming-Szenarien zu nennen, die ihr erwarten dürft. Zur Erinnerung: Es ist möglich Schauplätze aus Hitman 1 und 2 in Hitman 3 zu importieren. Das bedeutet, dass ihr im Grunde mehr als 20 Schauplätze aus der gesamten Trilogie an einem Ort vereinen könnt – alle in VR!

Wir freuen uns darauf, euch (noch) mehr zu erzählen, bevor Hitman 3 am 20. Januar 2021 auf den Markt kommt. Wir können es kaum erwarten!