Black Legend: Strategie-RPG in alternativem 17. Jahrhundert angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Mit dem Strategie-RPG Black Legend hat das Team von Warcave gestern seinen neusten Titel angekündigt. Das Erstlingswerk der belgischen Entwickler war das RTS War Party, es wurde auf Steam größtenteils positiv aufgenommen und auch hier auf GamersGlobal im Rahmen eines Arcade-Checks besprochen.

Black Legend ist in einer düsteren, alternativen und phantastischen Version des 17. Jahrhunderts angesiedelt, in der die Alchemie nicht nur die fingerschwärzende und augenbrauenvernichtende Spielerei der uns bekannten Periode ist. Um das Setting möglichst realistisch gestalten zu können, geben die Entwickler an, nicht nur in Museen recherchiert, sondern sich auch mit Handel, Kunst und Wissenschaften dieser Epoche auseinandergesetzt zu haben – Details zu letzterem geben sie jedoch nicht preis.

Die Hauptaufgabe eurer Gruppe von Abenteurern ist die Befreiung der verfluchten Stadt Grant vom blutrünstigen Kult des großen Alchemisten Mephisto und seiner Anhänger, in den Kämpfen sollt ihr euch dabei schwerpunktmäßig auf die Alchemie stützen. So können eure Charaktere Meisterschaften in Rubedo, Albedo, Nigredo und Citrinitas erlernen, was in etwa den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer entspricht. Im finalen Spiel sollen 15, zum Teil freispielbare, Klassen enthalten sein. Ein Umstand, der zumindest die Möglichkeit alternativer Kampfstile offen lässt.

Black Legend soll im Frühjahr 2021 für den PC, Playstation 4 und 5, Switch sowie Microsofts Xbox One und der neuen Xbox Series erscheinen.