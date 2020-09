PM: Springt in die 3D-Plattform-Welt von Tamarin, die heute auf PS4 erscheint (Sony Playstation Blog)

PC XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Als wir 2013 mit der Entwicklung von Tamarin begannen, entstand mit Liebe und Sehnsucht ein neuer und origineller 3D-Plattformer auf Maskottchenbasis. Viele Menschen, auch ich, haben gute Erinnerungen an diese Art von Spiel, weil es uns die Augen für die Freuden von 3D-Videospielen geöffnet hat.

Bei Tamarin ging es jedoch nie nur darum, Nostalgie zu spielen oder auf Nummer sicher zu gehen. Es bedeutete eine neue Genre-Mischung und das Extrahieren der Essenz von unterhaltsamer 3D-Plattform und Action-Gameplay.

Charaktersteuerung

Zu Beginn der Entwicklung haben wir lange Zeit damit verbracht, die Steuerung zu machen. Wir haben uns gefragt: „Wie können wir das Ziel erreichen, dass sich euer Controller beim Start sofort angenehm und unterhaltsam anfühlt?“

Das Gefühl von kinetischer Energie, Geschwindigkeit und Bewegung ist das Herzstück von Actionspielen. Wenn ihr so wie wir seid, habt ihr keine andere Wahl, als zu David Wises eingängigen Melodien zu tanzen. Ameisen und Käfer haben Tänze zu seiner Musik choreografiert, und wir haben Animationssysteme entwickelt, die alles perfekt synchronisieren, Lichter ein- und ausschalten, Füße stampfen, Köpfe drehen, und alles im Takt.

Wir wollten den Collectathon weiterentwickeln und den Objekten, mit denen ihr interagiert, Leben einhauchen und sie in dynamische Charaktere mit ihren eigenen Motiven und Verhaltensweisen verwandeln.

All diese Elemente zusammen haben Tamarin so gemacht, wie es ist. Gebaut aus Leidenschaft für die Natur, modernisiert unter strengen Kontrollen einer vernetzten Welt. Mit lebenden Sammlerstücken und einem eigenen Action-Twist. Es hält den Spieler beschäftigt und konzentriert sich darauf, alles zu erforschen. Ihr werdet alles in eurer Macht stehende zu tun, um die Tamarin-Familie zu retten. Wir freuen uns sehr, dass endlich jeder Tamarin auf PlayStation 4 spielen kann!