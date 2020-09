PM: Die Downloads der Woche (Nintendo News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

10.09.2020

Lade neue Spiele, Anwendungssoftware und weitere Inhalte direkt aus dem Nintendo eShop oder über diese Webseite* auf deine Konsole der Nintendo Switch-Familie, dein System der Nintendo 3DS-Familie oder deine Wii U herunter! Wirf einen Blick auf die Neuheiten dieser Woche und besuche die Spieleseiten, um mehr über die verschiedenen Optionen zum Kauf zu erfahren oder um weitere Informationen zu den Download-Spielen für deine Nintendo-Konsolen zu erhalten!

AVICII Invector

Nintendo Switch

Ab:

Bounty Battle

Nintendo Switch

Ab:

Inertial Drift

Nintendo Switch

Ab:

RPG Maker MV

Nintendo Switch

Ab:

Adventures of Pip

Ab:

Bake 'n Switch™

Ab:

Circuit Dude

Ab:

Deleveled

Ab:

Doodle Derby

Ab:

Drums

Ab:

Firework

Ab:

Golf Zero

Ab:

Hotshot Racing

Ab:

Meganoid

Ab:

Minoria

Ab:

Mo:Astray

Ab:

OkunoKA Madness

Ab:

Othercide

Ab:

Party Hard 2

Ab:

RPG Maker MV Player

Ab:

Shaolin vs Wutang

Ab:

Space Robinson

Ab:

Takotan

Ab:

The Snake King

Ab:

Tomoyo After -It's a Wonderful Life- CS Edition

Ab:

Valentina

Ab:

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York

Ab:

WeakWood Throne

Ab:

Entdecke die vielfältigen Angebote für Nintendo Switch in dieser Woche

Diese Titel sind diese Woche für die Systeme der Nintendo 3DS-Familie und Wii U im Angebot:

6180 the moon (New Nintendo 3DS)

6180 the moon (Wii U)

Atlantic Quest (Nintendo 3DS)

Big Bass Arcade: No Limit (Nintendo 3DS)

Coaster Creator 3D (Nintendo 3DS)

Cube Creator 3D (Nintendo 3DS)

Cube Creator DX (Nintendo 3DS)

I.F.O (New Nintendo 3DS)

Pazuru (Nintendo 3DS)

PixelMaker (Nintendo 3DS)

PixelMaker (Wii U)

PixelMaker Studio (Nintendo 3DS)

PixelMaker Studio (Wii U)

RTO 2 (Nintendo 3DS)

RTO 2 (Wii U)

RTO 3 (New Nintendo 3DS)

VoxelMaker (Nintendo 3DS)

VoxelMaker (Wii U)

Sieh dir unter Neuheiten die neuesten Designs für das HOME-Menü des Nintendo 3DS an. HOME-Menü-Designs sind als Download im Design-Shop auf deinem System erhältlich. Es werden regelmäßig neue Designs hinzugefügt.

