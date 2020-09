PM: Macht euch bereit für die FIFA 21 Bundles – inklusive PS4-Hardware! (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

FIFA 21 ab 64,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey Fußballfans, wir freuen uns, euch dieses Jahr eine Reihe von PS4- und PS4 Pro-Bundle-Optionen vorstellen zu können, weil wir auf die Rückkehr des legendären FIFA-Franchises warten. Ausgewählte Bundles werden zum Release-Tag am 09. Oktober 2020 erhältlich sein. Ein neues DUALSHOCK 4-Paket mit einem drahtlosen Controller gibt es ebenfalls.

Das Paket enthält einen FIFA 21 Ultimate Team (FUT 21) -Gutschein *, der 1 seltenes Goldspieler Pack und 3 ICON-Leihitems für 5 Spiele enthält. Darüber hinaus enthalten alle Bundles eine 14-tägige kostenlose Testversion ** für PS Plus, mit der ihr eure Freunde und andere PlayStation-Spieler online herausfordern könnt.

FIFA 21 bietet neue Funktionen, mit denen ihr gemeinsam noch größere Siege in VOLTA FOOTBALL und FIFA Ultimate Team erzielen könnt. Außerdem gibt es einen umfassenden Karrieremodus, in dem ihr jeden Moment des Aufstiegs von eurem Team managt – bis an die Spitze! Ihr werdet ein neues Maß an Gameplay-Realismus spüren, das euch für Kreativität und Kontrolle belohnt und mit brandneuen dynamischen Angriffssystemen im bisher intelligentesten FIFA-Gameplay noch mehr Torchancen eröffnet. Mit FIFA 21 werdet ihr mit über 17.000 Spielern, weit mehr als 700 Teams, über 90 Stadien und mehr als 30 Ligen eine unübertroffene Authentizität erleben.

FIFA 21 Ultimate Edition PS4™ and PS5™

Jetzt vorbestellen €89,99

Wählt eines der PS4 und PS4 Pro Bundles aus, die in Deutschland, Österreich und Schweiz bei teilnehmenden Händlern verfügbar sind. Bitte überprüft in eurer Region die Verfügbarkeit und den Preis.

PS4 Pro 1TB: EA Sports FIFA 21-Bundle

Enthält eine 1TB PlayStation 4 Pro Konsole, einen DUALSHOCK 4 Wireless-Controller, eine physische Kopie von FIFA 21, ein FUT 21 Gutschein und ein Gutschein, um PS Plus 14 Tage kostenlos zu testen.

PS4 500GB: EA Sports FIFA 21-Bundle

Enthält eine 500GB PlayStation 4 Pro Konsole, einen DUALSHOCK 4 Wireless-Controller, eine physische Kopie von FIFA 21, ein FUT 21 Gutschein und ein Gutschein, um PS Plus 14 Tage kostenlos zu testen.

DUALSHOCK 4 Bundles sind bei ausgewählten Händlern in Deutschland, Österreich und Schweiz verfügbar. Bitte überprüft in eurer Region die Verfügbarkeit und den Preis.

Ein DUALSHOCK 4 Wireless-Controller + FIFA 21

Ihr seid bereit für Fußball-Action, habt bereits eine PS4, aber sucht nach einem zweiten Controller? Kein Problem, wir haben ein DUALSHOCK 4 Wireless-Controller Bundle für euch – inklusive einem Code für FIFA 21. Dazu gibt es einen FUT 21 Gutschein und ein Gutschein, um PS Plus 14 Tage kostenlos zu testen. ***.

* FIFA 21 Ultimate Team (FUT 21) Gutschein ist nicht in Belgien oder den Niederlanden verfügbar, kann nur erspielt werden.

** Nur für neue Nutzer. Beim PS Plus-Abonnement handelt es sich um ein laufendes Abonnement mit einer wiederkehrenden Abonnementgebühr, die vom Guthaben des Benutzers abgebucht wird (zum jeweils aktuellen Preis im PS Store). Es gelten die vollständigen Nutzungsbedingungen: PSN-Nutzungsbedingungen unter www.playstation.com/playstation-plus

***Eine stabile Internetverbindung und ein Account für PlayStation Network sind erforderlich, um den Code zu erhalten. Weitere Details auf dem Gutschein.