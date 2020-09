noclip: Wie The Witcher - Monster Slayer entstand

iOS Android

Das aktuelle Dokuprojekt von noclip beleuchtet die Umstände rund um die Entwicklung des AR-Mobile-Titels The Witcher - Monster Slayer durch den Indieentwickler Spokko. Das gut 23 Minuten lange Video von Danny O'Dwyer und seinem Team lässt die zwei jungen polnischen Spieleentwickler Maciej Weiss and Rafał Staszewski ausführlich zu Wort kommen und schildert sowohl ihren Werdegang als auch ihre jahrelangen Bemühungen, ein Spiel dieser Art zu verwirklichen.

Als Unterstützer und Lizenzgeber konnten die beiden schließlich CD Projekt gewinnen, die ihnen aufgrund ihres Konzeptes die Witcher-Marke anvertraut und ihnen bei der Gründung eines eigenen Studios geholfen haben. Das Spielprinzip von The Witcher - Monster Slayer ähnelt Pokémon GO, da es als Kernelement das Augmented-Reality-Feature nutzt, um dem Spieler in der realen Umwelt per Smartphone unterschiedliche Gegner, Monster und bekannte Charaktere aus dem Hexer-Universum von Andrzej Sapkowski vorzusetzen.

Diese muss der Spieler in seiner realen Umwelt per Spurensuche oder spezifischer Anzeichen erst aufspüren um sie dann zu bekämpfen oder mit ihnen zu interagieren. Der Augmented-Reality-Mobile-Titel soll noch dieses Jahr für iOS und Android-Geräte erscheinen.