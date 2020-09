Call of Duty - Black Ops Cold War: Multiplayer-Reveal [beendet]

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Angekündigt ist Call of Duty - Black Ops Cold War bereits seit dem August (wir berichteten). Aber die mit Fokus auf den Solopart gestartete Reihe hat die Bedeutung der Mehrspieler-Komponenten längst begriffen. Der Multiplayer-Part ist tatsäch so bedeutend, dass der letzte "Black Ops" getaufte Serienteil, Call of Duty - Black Ops 4 quasi als reiner Online-Ableger erschien. Bei Black Ops Cold War müsst ihr euch darüber keine Gedanken machen, denn auch der neueste Ableger der First-Person-Shooter-Reihe wird über eine Solokampagne verfügen.

Genau um diese geht es im heutigen Livestream von Entwickler Treyarch und Publisher Activision allerdings nicht. Der ab 19:00 Uhr deutscher Zeit startende Livestream, den ihr euch direkt im unter dieser News eingebetteten Video anschauen könnt, stellt ausschließlich die Mehrspielerkomponente ins Zentrum. Sieht das auch auf der Current-Gen gut aus? Führt auch Treyarch den (indes aktuell kostenfrei) spielbaren Battle-Royale-Modus fort? Auf diese und weitere Fragen dürfte der Livestream Aufschluss geben. Falls notwendig werden wir diese News aber natürlich später mit entsprechenden Infos zum Mehrspieler-Modus erweitern. Bahnbrechende Neuigkeiten aber erwarten wir aktuell eher nicht.